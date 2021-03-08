作为全国领先的工程技术类大学，该校继续保持优异表现

马来西亚斯里依斯干达2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年QS世界大学学科排名中，马来西亚国油大学（Universiti Teknologi PETRONAS，简称“UTP”）再次跻身世界最佳大学之列。最新排名结果显示，UTP共有10个学科上榜，比去年增加了2个学科。



马来西亚国油大学在2021年QS世界大学学科排名中仍名列前茅

这些上榜学科分属工程与技术以及自然科学和社会科学与管理领域。在工程与技术学科领域，UTP全球排名第230位，与去年的259位相比上升29位。

该校的石油工程和矿物工程学科依然位列世界排名前50之中，分别処于第23名和第47名。凭借这些排名，UTP的这两个学科已经连续两年处于国内领先地位。

其他6个上榜学科分别是化学工程-前150强（全国排名第3）、土木工程-前200强（全国排名第6）、电子电气工程-前250强（全国排名第6）、机械工程-前300强（全国排名第6）、计算机科学与信息系统-前450强（全国排名第6）、化学-前550强（全国排名第7）。另外两个新晋入榜的学科分别是物理学-前600强（全国排名第6）以及商业与管理研究–前500强（全国排名第12）。

UTP学术副校长Ir Dr Hilmi Mukhtar教授表示：“我们对自己在排名中取得的进步感到欣慰。这成就无疑是对UTP学术课程质量和专业知识的认可，同时也肯定了我们作为一家广受各个领域青睐的高等教育机构在工程、技术、自然科学、社会科学和管理等重要相关学科的优势。”

他补充道：“我们在此要感谢我们的教职员工、学生、合作伙伴、以及马来西亚国家石油公司为取得这卓越成就所做出的贡献。这是我们共同努力的成果。因为UTP一直坚持不懈地致力于贯彻执行我们的持续改进计划，以实现其成为技术教育领导者和创意与创新中心的愿景和使命。”

如需了解更多有关UTP的信息，请访问www.utp.edu.my，或在在社交媒体上关注我们@UTPOfficial。

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