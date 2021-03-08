苏州2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月7日下午，值3.15消费者权益保护日来临之际，由江苏证监局、江苏省证券业协会指导，东吴证券投资者教育基地、东吴证券吴中区中心营业部联合举办的“保护投资者合法权益，我们在行动”春季投资策略会在东吴证券实体投资者教育基地如期举行。40多名受邀投资者来到现场积极参与，3144名投资者线上同步观看直播。

虽然天空下着蒙蒙细雨，但依然抵挡不住投资者的参与热情。大家在工作人员带领下参观了东吴证券的实体投教基地，客户在现场体验了全面联动的“智慧”投资者互动设施，在寓教于乐中对证券知识有了更近一步的认知。

接着吴中区中心营业部的总经理郭家安为本次春季投资策略会活动致开场词。虽然春节后的市场出现了连续的调整，但他鼓励在座各位投资者要对资本市场有信心，放长投资周期，稳健持股、持基、不要参与市场不理性的炒作，要树立正确的投资理念，相信中国证券市场会迎来更好的明天，而我们一线的工作人员会一直陪伴着大家，做大家投资之路上可靠的朋友与顾问。

最后吴中区中心营业部的资深投资顾问尹鸣老师，对当下的市场情况进行了详尽的解读。从宏观到行业再到板块与个股，为大家了解了不同的投资理念，并挖掘了市场潜在的热点，帮助大家在风云变化的资本市场中行稳致远。活动的最后，尹老师还与在座的投资者交流投资心得，现场讨论气氛热烈。不少投资者都表示不虚此行，学到了不少专业知识，今后也能更为理性与客观地看待市场波动。

东吴证券“保护投资者合法权益，我们在行动”春季投资策略会结束 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com