上海2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月30日，由酒店高参主办的“2021中国酒店采购高峰论坛暨第四届中国酒店采购‘高参奖’”即将拉开序幕，本届峰会是酒店高参与上海博华展览第四次强强联手打造的采购峰会，将为酒店业主、品牌管理方和酒店供应链企业搭建一个资源互换的开放平台，五百余位嘉宾将齐聚峰会现场。

2021中国酒店采购论坛以“重塑采购·创新无界”为主题，与在场500余位嘉宾共同讨论疫后酒店采购新趋势，辩驳采购和供应双方的利益关系与合作机会，共同把脉2021年酒店采购发展方向。

本届峰会将继续推出采购与供应端精准对接环节，与此同时还将隆重推出首届中国酒店供应链创新大赛，通过层层筛选优质酒店供应链企业，展示企业优势和创新产品，资深酒店采购负责人将作为点评嘉宾深度挖掘企业与产品特色，传递企业品牌价值。

时间：2021年3月30日；09:00-18:00

地址：上海新国际博览中心

上海市浦东新区龙阳路2345号

同期，更加全面和专业的采购“高参奖”评选活动拉开序幕，通过权威的专家评审和大众评选，汇聚成含金量极高的酒店供应链榜单，并在峰会现场颁发“第四届中国酒店采购高参奖”，嘉奖卓越的酒店用品供应商。

峰会流程

3月30日 09:00-12:30

峰会主持：阳光城集团酒店管理公司总经理、希尔顿中国区业主协会秘书长 李欣伟

09:00-10:00 峰会签到

10:00-10:10 主办方致辞

致辞嘉宾：酒店高参创始人兼CEO 罗家福

10:10-10:35 主旨演讲：疫后酒店采购的新趋势与新展望

演讲嘉宾：华住集团采购副总裁 陈雨明

10:35-11:00 主旨演讲：酒店业主方、管理方、供应方如何实现三方共赢？

11:00-11:45高参圆桌：地产型业主酒店集团采购供应链如何创新和成本控制？

主持嘉宾：酒店高参创始人兼CEO 罗家福

圆桌嘉宾：

鲁能泰山度假俱乐部副总经理 姜勃

世茂酒店管理有限公司副总裁 商勇

金茂集团供应链部副总经理 邵晓琼

中南置地酒店管理公司总经理 孙兆刚

11:45-12:30 高参圆桌：酒店供应链如何赋能中小酒店投资人？

主持嘉宾：有戏电影酒店创始人兼董事长 贾超

圆桌嘉宾：

尚美生活集团CEO 马博

维也纳国际、凯里亚德品牌总裁 张敏

仟那酒店集团创始人 陈坤峰

雅斯特酒店集团联合创始人兼供应链事业部总裁 程莉萍

3月30日 14:00-18:00

14:00-14:30 主旨演讲：酒店集团如何搭建一站式集采平台？

14:30-15:00 主旨演讲：疫情新常态下，酒店供应链企业如何实现突破增长？

15:00-15:45 高参圆桌：打造酒店集团供应链平台的机遇与挑战

主持嘉宾：大中華酒店（香港）有限公司中央采购总监 董华达

圆桌嘉宾：

温德姆酒店集团亚太区战略资源高级总监 张蔚

融创文旅集团高级成本总监 张建

首旅如家酒店集团采购部总监 姚明

远洲集团采购副总监 赵帅

茶里集团副总裁 孙志国

15:45-16:45 酒店供应链创新大赛

主持嘉宾：收吉创始人兼CEO、洲际酒店集团大中华区前高级采购总监 孙晓楠

点评嘉宾：

希尔顿大中华区及蒙古供应管理高级总监 胡岚

金陵饭店股份有限公司采购中心总经理 闫晓峰

开元酒店集团采购中心总经理 俞建龙

中国融通旅业发展集团采购总监 胡从超

保利酒店管理公司采购总监 万新亮

16:45-17:30 第四届酒店采购“高参奖”颁奖典礼

17:30-18:00 峰会抽奖和名片互换环节

峰会报名链接：http://hdxu.cn/XXl6k

以上费用包含：

论坛所有议程

论坛会刊资料

部分演讲嘉宾PPT（会后）

报名须知：

*报名成功后请务必保存好“活动行”短信，凭“活动行”二维码签到入场

*报名费用不包含午餐、住宿及交通费

*优惠价格的适用以款项到账日期为准

*如需开取发票请在活动前填写发票信息及电子邮箱，默认开取电子普票

发票开具内容：*其他咨询服务*咨询服务费

超500位嘉宾、50+集团采购齐聚现场 2021中国酒店采购峰会即将开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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