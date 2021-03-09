西藏国际旅游小镇发布优惠政策引客来

图为活动现场。鲁朗景区管委会供图 西藏鲁朗国际旅游小镇2021年招商引资推介暨旅游引客线路发布活动8日在拉萨举行，活动发布了优惠奖励政策招徕游客。 图为鲁朗雪景。资料图。鲁朗景区管委会供图 推介会上，林芝市鲁朗景区管委会党工委副书记、常务副主任胡雄英介绍，鲁朗国际旅游小镇是广东省重点援藏项目和旅游精准扶贫项目，项目从规划到建成历时6年，由粤藏两省区政府和多家企业共同投资40亿元(人民币，下同)，以“圣洁宁静、藏族文化、自然生态、现代时尚”为理念开发，保留了当地传统藏族的建筑特色，又结合现代建筑风格，塑造了鲁朗小镇独特的魅力。 图为鲁朗雪景。资料图。鲁朗景区管委会供图 本次推介会上，鲁朗景区管委会针对依法设立、合法经营的西藏内外旅游企业或其他相关组织出台了《鲁朗景区管委会2021年引客奖励办法》。该办法自活动当日起施行，至12月31日结束，最高奖金10万元。 图为鲁朗雪景。资料图。鲁朗景区管委会供图 活动还发布了鲁朗2021年4条旅游线路产品，旨在通过多项优惠政策的发布，有效激发市场活力，形成良好的激励竞争氛围。 另外，来自鲁朗从事旅游行业的9名农牧民代表也参加了此次活动，与现场旅游同行…