鲁朗小镇今年四条旅游线路发布

3月8日，鲁朗国际旅游小镇2021年招商引资推介会暨旅游引客线路发布活动在拉萨举行。 推介会上，鲁朗景区管委会党工委副书记、常务副主任胡雄英介绍，鲁朗国际旅游小镇是广东省重点援藏项目和旅游精准扶贫项目，项目从规划到建成历时6年，由粤藏两省区政府和多家企业共同投资40亿元，以“圣洁宁静、藏族文化、自然生态、现代时尚”为理念开发，保留了传统工布藏族的建筑特色，又结合现代建筑风格，塑造了鲁朗小镇独特的魅力。 目前，鲁朗国际旅游小镇已建成了旅游类别丰富、品质优良、舒适度好、特色性强的度假产品体系，可满足主题度假、康体疗养、休闲娱乐、文化体验、乡村旅游等多种类型的需求。吸引大批国内外游客纷沓而至，游客既可以享受高端度假酒店和养生古堡的舒适惬意，也可以入住周边村落藏式家庭旅馆，感受最纯正的当地民俗。 同时，记者了解到，为更多地兼顾群众切身利益，保障鲁朗农牧民群众的“口袋子、菜篮子”，切实做好鲁朗旅游及套票产品的宣传营销工作，进一步推进鲁朗旅游优势产业持续深入发展和促进鲁朗旅游又快又好发展，本次推介会上鲁朗景区管委会针对依法设立、合法经营的区内外旅游企业或其他相关组织出台了《鲁朗景区管委会2021年…