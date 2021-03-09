中国福州2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME）（“平潭海洋”或“公司”），是一家总部位于中国的渔业公司。公司今日宣布，此前披露的注册直接发行已经完成，共发行3,625,954股普通股和2,719,464个认股权证，普通股每股发行价为1.31美元；认股权证行权价为1.31美元，有效期5年。

Spartan Capital Securities, LLC为本次发行的独家配售代理。

平潭海洋拟将本次发行所得款项净额用于营运资本、常规的公司支出和交易费用。作为公司增长战略的举措之一，公司还可能将部分发行所得款项净额用于购买或投资有竞争力的互补业务、产品或服务。

证券的发行按照平潭海洋此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交且已经生效的暂搁注册声明S-3表（文件编号：333-248620）执行。本次发行通过书面的招股说明书及招股说明书增补文件完成，招股文件为注册声明的组成部分。公司已向SEC提交一份与上述证券有关的电子版招股说明书增补文件及随附的基础招股说明书。与发行证券有关的招股文件副本可从SEC的网站www.sec.gov获取，也可以向Spartan Capital Securities, LLC索要，其地址为45 Broadway, New York, NY 10006，电话：+1 (202) 293-0123，电子邮件：[email protected]。

本次证券发行按照此前已向SEC提交且已生效的暂搁注册声明执行。本新闻稿既不构成本次发行的出售或招揽购买公司证券的要约，公司也不会在任何将要约、招揽或出售证券视作非法活动的州或司法管辖区出售证券。

关于平潭海洋

平潭海洋是一家渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些陈述符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港定义。以下词语及其相似表述或其否定形式的使用即为前瞻性陈述，包括“预估”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“规划”、“潜在”、“能够”等。尽管前瞻性陈述反映的是管理层的善意判断，这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果有重大不同。风险包括但不限于，此次发行所得款项净额的预期用途；印尼政府颁布新的渔业政策以及公司随后在印尼开展捕捞业务的预期；平潭海洋在协助恢复渔业合作和促进两国之间经贸往来与合作的能力；以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的申报文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度报告以及10-Q季度报告。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除法律规定外，平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。

平潭海洋宣布已完成注册直接发行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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