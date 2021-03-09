耀世星辉（GSMG.US）与今日头条签署合作协议

北京2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耀世星辉（GSMG.US）旗下悦享视频与字节跳动旗下北京有竹居网络科技有限公司（以下简称“有竹居”）签署年度内容合作协议。

根据协议，悦享视频在2021年度与“今日头条”展开深度内容合作，得到“今日头条”实时图文视频内容。同时，双方将共同开展软件开发工具和应用程序接口（SDK/API）的调配工作，以顺利实现“今日头条”内容的跨平台传输工作。

目前，悦享视频已经聚合了包括悦享商城、原创短视频IP矩阵、优质UGC中短视频、音视频内容、自制剧集及综艺、悦系列集群、互动直播、游戏、图文等内容形态。此次合作达成后，“今日头条”平台内优质丰富、个性化的原创内容将全面输送至悦享视频平台，这将极大地扩容悦享视频的内容场景，进一步丰富悦享视频平台内容生态，满足用户多元化的信息需求，显著提升平台用户的沉浸感与活跃度，同时对于悦享视频“用户”“内容”“消费”的连接强化以及悦享商城流量价值的转化起到了极其重要的战略意义。

字节跳动是最早将智能算法应用于移动互联网场景的科技企业之一，其旗下产品有今日头条，西瓜视频，抖音，火山小视频，皮皮虾，懂车帝，悟空问答等。其中，“今日头条”是字节跳动开发的一款泛资讯领域的国民级产品，凭借个性化推荐开启了移动资讯分发的智能推荐时代。

有竹居作为字节跳动全资子公司是“今日头条”的合法运营方，基于5G时代的巨大市场机遇，未来“今日头条”和悦享视频还将在搜索和AI等更多领域展开创新合作。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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