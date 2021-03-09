摩贝与古井贡酒签订框架供货协议

上海2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 继与国内最大乳制品企业签订紧密合作协议后，MOLBASE摩贝(NASDAQ: MKD)在食品饮料行业继续发力，与安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称：古井贡酒）成为重要合作伙伴、签订了框架供货协议。

协议达成后，摩贝将在化学试剂、生物试剂、实验室耗材、仪器设备领域内成为古井贡酒及其关联公司 — 安徽润安信科检测科技有限公司、安徽瑞思威尔科技有限公司重要的供应商。合作产品范围包括摩贝代理的21个国内外知名实验室用品品牌、近两百万SKU商品。

摩贝实验室用品商城是摩贝旗下以数据驱动的一站式实验室用品电商服务平台。商城400w+现货商品，对化学试剂、生物试剂、实验室耗材、仪器设备进行了全品类覆盖。服务于科研机构、医院、高校实验室、第三方检测单位及生产工厂等；提供涵盖全品类试剂和中间体、定制合成和品牌现货试剂一站式采购服务。

古井贡酒有1800多年的历史，是中国“老八大名酒”之一，曾四次蝉联全国评酒会金奖，是家喻户晓的白酒品牌，其白酒科研能力也领跑行业。古井贡酒按照国家顶尖实验室标准建设了研发中心、国家级博士后科研工作站、院士工作站、国家食品企业质量安全检测技术示范中心等科研平台。

古井贡酒旗下的安徽润安信科检测科技有限公司（以下简称“润安信科”）是一家集检验、检测、技术服务为一体的综合性的国有第三方检测机构，为客户提供一站式检测服务。先后通过了检测机构资质认定(CMA)、国家实验室认可(CNAS)及质量/环境/职业健康安全管理体系认证，已通过食品及食品相关产品、生态资源环境、农产品及农副产品、水质、中药材等多种领域相关参数认定。

古井贡酒旗下的安徽瑞思威尔科技有限公司一直致力于生物发酵工程相关的技术开发，2019年企业申报组建了亳州市生物发酵工程技术研究中心，进一步加强科技成果向生产力转化，缩短成果转化周期，提高生物发酵领域技术创新能力。

与古井贡酒重大合作关系的达成，是摩贝助力传统行业数字化发展、赋能中国智能制造的又一里程碑。未来，摩贝将继续优化供应链服务，升级数字化产品，为国内外客户提供更优质的服务，助力企业降本增效、行业升级发展。

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