意大利驻华大使方澜意一行参观Lavazza亚洲旗舰店

上海2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月8日，百胜中国控股有限公司（以下简称“公司”或“百胜中国”，纽约证券交易所代码：YUMC；香港交易所代码：9987）和Lavazza集团在上海的Lavazza亚洲旗舰店接待了意大利驻华大使方澜意（Luca Ferrari）一行。

百胜中国CEO屈翠容（Joey Wat）女士向大使一行介绍了由百胜中国与Lavazza集团共同运营的Lavazza咖啡店在中国的发展情况；方澜意大使饶有兴趣地参观了极富意大利风情的Lavazza亚洲旗舰店，并品尝了Lavazza的经典咖啡和其特地为中国消费者研发的意式美食。



百胜中国高管成员及Lavazza中国团队在上海Lavazza旗舰店迎接意大利驻华大使方澜意一行



意大利驻华大使方澜意（Luca Ferrari）（中间）、百胜中国CEO屈翠容（Joey Wat）（左二）、意大利驻上海总领事陈琪（Michele Cecchi）（左一）、意大利驻上海副领事程若珂（Rocco Carlo Genchi）（右一）Lavazza集团中国区代表路志高（Pietro Luigi Ghigo）（右二）

2020年，百胜中国与Lavazza集团组建了合资公司，共同在中国运营Lavazza咖啡店。去年初， Lavazza在意大利之外的首个咖啡旗舰店在上海开业。凭借其高品质的咖啡，创新的美食以及沉浸式的意式文化氛围，Lavazza咖啡店很快获得了业界和消费者的青睐，进入中国短短一年间，已经在上海开出5家门店。



Lavazza美罗店



Lavazza环球港店



Lavazza金茂店



Lavazza银城店

屈翠容女士说：“欢迎方澜意大使来到Lavazza亚洲旗舰店。百胜中国很高兴与Lavazza集团携手，引进这样一个意大利的标志性品牌，为中国的消费者带来纯正的意大利咖啡和文化体验。通过经典传承、本地化与创新的有机结合，我们能够快速响应不断变化的中国消费需求，抓住国内咖啡市场的巨大机会。”

方澜意大使表示：“Lavazza在其上百年的历史中一直致力于创新。创新、时尚风格和精致口感是Lavazza品牌使命的核心。这个亚洲旗舰店在上海落成，让百胜中国和Lavazza的合资公司成为了中意两国公司商业合作的又一个成功故事。上海独特地融合了创新与前卫时髦，是意大利的高品质产品进入中国的重要门户。因此，我非常高兴地看到在这个繁荣的城市里有一个新地方让消费者可以品尝到纯正的意大利风味。”

拥有超过125年历史的Lavazza秉承了意大利的咖啡传统文化，凭借其对品质和创新的卓越追求，Lavazza一直走在全球咖啡产业的前沿，得到了世界各地的咖啡爱好者的青睐。近年来，Lavazza集团加快国际扩张的步伐，旨在开拓新市场并满足消费者对高品质咖啡不断增长的需求。

在Lavazza中国的咖啡店，消费者不仅能够品尝到来自意大利原汁原味的咖啡和各地的风味美食，还可以享受由Lavazza为中国消费者独家研发的咖啡创新饮品。融合了传统的意式浓缩咖啡配方和各地特色的咖啡饮品，让消费者在味蕾享受的同时领略意大利各地的咖啡文化。

过去一年中，Lavazza还致力于促进意大利文化与中国消费者的互动。11月，Lavazza在上海环球港商场，举办了一场【非凡“意”式体验百年咖啡文化之旅】体验展，向消费者介绍各项咖啡专利，通过鼓励消费者亲身参与互动体验的方式展现意大利咖啡百年文化；12月，Lavazza又邀请表演团队带来了传统纯正的意大利歌剧，让消费者享受美食与艺术的盛宴。

2021年，百胜中国和Lavazza集团将加快开店，探索包括旗舰店到迷你店的多种店面形式。百胜中国的规模及丰富的本土市场经验，加上Lavazza的品质保证，将为Lavazza咖啡店在中国的成功奠定坚实的基础。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合美国《1933年证券法》中第27A章节以及《1934年证券交易法》第21E章节定义的“前瞻性陈述”。我们力求所有的前瞻性陈述都符合美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中安全港条款的规定。前瞻性陈述通常不与历史或当前事实有严格关联，并可以通过“预计”、“期望”、“相信”、“预期”、“或许”、“可能”、“计划”、“相信（名词）” 、“规划”、“估计”、“目标”、“预料”、“很可能”、“将要”、“应该”、“预测”、“展望”等前瞻性词汇或类似术语加以识别。这些前瞻性陈述是基于当前的估计和假设，这些估计和假设是我们根据经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的认知、以及我们认为在当前情况下适当且合理的其他因素而得出的。我们并不保证这些估计和假设是正确的。前瞻性陈述并非对业绩的担保。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险以及难以预测的不确定因素，且可能导致实际结果或活动与前瞻性陈述中描述的结果出现重大偏差。我们无法向阁下保证我们能够实现任何预期、估计和假设。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至新闻稿所载示的日期。除非法律另行要求，我们没有义务对前瞻性陈述进行更新，以反映本新闻稿发布之日以后所发生的事件或情况。此外，我们目前未知或我们当前认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响任何此类前瞻性陈述的准确性。评估所有前瞻性陈述时都要考虑到其内在的不确定性。阁下应该参考我们提交给美国证券交易监管委员会的申报材料（包括Form 10-K年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况与经营业绩的讨论与分析”章节列示的信息，后续的10-Q表季度报告），以获得对我们财务业绩和其他业绩可能产生影响的因素的进一步信息。

关于百胜中国

百胜中国控股有限公司是 Yum! Brands 在中国內地的特许经营商，获授肯德基、必胜客和塔可贝尔在中国内地的独家运营和 授权经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国领先的休闲餐饮品牌；塔可贝尔是源自加州、专门提供墨西哥风 味食品的连锁餐饮品牌。百胜中国还完全拥有小肥羊、黄记煌、东方既白和 COFFii & JOY 餐饮品牌。与此同时，百胜中国 亦与 Lavazza 合作，在中国探索和发展 Lavazza 咖啡店品牌概念。截至 2020 年 12 月底，公司拥有 10,506 家餐厅，覆盖中国 超过 1,500 个城镇。百胜中国在 2020 年《财富》美国 500 强榜单中排名第 361 位。百胜中国被评为 2020 年道琼斯可持续发 展指数餐饮和休闲行业领导者。在 2021 年，百胜中国连续第三年入选彭博两性平等指数，并连续第三年荣获中国杰出雇主 认证。欲了解更多信息，请访问 http://ir.yumchina.com

意大利驻华大使方澜意一行参观Lavazza亚洲旗舰店 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com