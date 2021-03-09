北京2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国管理会计师协会（IMA®）2021年全球薪酬调查结果于近日出炉。最新公布的调查结果显示，在总薪酬中位数方面，全球范围内持有美国注册管理会计师（CMA®）认证的财务专业人士较非持证者高出58%。

从全球来看，受访者普遍持有下列观点：自己的工作影响着公司的战略方向；总薪酬与同行相比极具竞争力；热爱自己的工作。

“众所周知，CMA认证可以更好地保障个人薪酬和岗位稳定性，”IMA研究总监Kip Krumwiede（博士、CMA、CSCA、CPA）表示。“今年的调查结果尤为令人振奋。新冠疫情期间，CMA持证者的就业状况和薪酬水平普遍要好于非持证者。”

针对新冠疫情带来的影响，33%的CMA持证者表示自己的工作并未受到任何影响；仅有9%的CMA持证者由于疫情原因经历了职业变动。在这两方面，非CMA持证者的比例均为21%。

与非持证者相比， CMA持证者更有可能担当以下高层管理者职务：董事（67%）、首席财务官（72%）和财务经理（66%）。随着更多的CMA持证者成功晋升为所在企业的领导者，85%的受访者表示CMA认证不仅使其更有信心高水准地完成本职工作，并且提升了其跨领域的业务能力。

IMA全球薪酬调查由Shannon Charles（博士、CPA）和Krumwiede共同撰写。来自全球79个国家和地区的3,085名IMA成员参与了本年度调查，其中男性受访者和女性受访者占比分别为55%和44%（其余受访者选择保密）。有关全球及美国的调查结果可登陆IMA官网阅览，其他地区的调查结果也将陆续发布。本年度IMA全球薪酬调查的内容将刊登在IMA《战略财务》中文版第2期。

IMA 2021年度全球薪酬调查结果出炉：CMA持证者就业平稳 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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