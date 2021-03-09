十年赋能全球600万女性，中国53万女性从中受益

上海2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月8日国际妇女节当天，可口可乐公司正式宣布其女性赋能项目“5by20计划”圆满完成。自2010年启动以来的十年间，该项目通过在全球100个国家和地区实施的318个项目，为超过600万女性实现了经济赋能，超额完成了既定的500万目标。其中，中国有53万女性从该项目中受益。

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可口可乐公司董事长兼首席执行官詹鲲杰(James Quincey)表示：“在过去的十年里，我们在女性经济赋能方面加大投入，怀揣着迎接更美好未来的共同愿望，创造了共享价值 — 更好地改善了女性及其家庭和社区的生活。”

以“授人以渔”之道履行企业社会责任，十年惠及600万女性

十多年前，可口可乐公司确立了一项大胆的企业社会责任提案 — “5by20计划”。目标至2020年底，在全球范围内，为公司价值链中的500万女性实现经济赋能。该计划关注可口可乐公司价值链中的女性店主、农户、经销商和手工艺人等，通过技能培训、经济资助和导师支持等措施，帮助她们提高家庭经济收入、改善生活质量，同时增强女性的自信心和荣誉感，为社会创造更多价值。

激发女性潜能将为世界带来巨大的经济发展机会。据国际货币基金组织2018年发布的一份报告[1]显示，女性经济赋能不仅能够提高社会生产力，更能促进经济多元化和收入平等，推动社会进步。联合国和学术机构开展的诸多研究也一再证明，为女性赋能可以刺激经济增长，促进可持续发展。

此前，市场咨询及调研机构益普索（IPSOS）在南非开展的一项研究[2]表明，参与可口可乐公司“5by20计划”的女性企业家的公司营收和个人收入均有所增加，她们将这些收入用于基本开支和储蓄。同时，参与研究的91%女性相信，她们会持续经营自己的企业，并有能力将其发展壮大。

深耕本土赋能中国女性，助力扶贫攻坚与乡村振兴

在中国，可口可乐公司携手中粮和太古两大瓶装合作伙伴，积极响应国家精准扶贫和乡村振兴的号召，聚焦乡村及弱势女性，为其提供学习和发展机会，让这些女性在社会经济发展中发挥积极作用。截至2020年底，已有超过53万名中国女性参与了“5by20计划”，学习并掌握了市场、经营、财务管理等技能，获得了成长和发展的机会，实现了自我提升和全面发展。

在湖南长沙，可口可乐中国“5by20计划”携手京东，为传统食杂店的女性经营者提供智慧型便利店的解决方案，助力她们完成店铺转型，提升业务利润，拥抱数字化时代的机遇；在国家级贫困县云南红河，该项目为当地哈尼族贫困母亲们提供古稻种“红米”种植、电商销售等培训和技术支持；在广西，该项目聚焦米粉行业中的女性创业者，助力打造“妈妈米粉”品牌；在安徽合肥，该项目关注早餐车创业的女性个体户，提供创业和运营的专业培训，帮助她们通过一辆早餐车“推出”崭新人生……

“‘5by20计划’在中国开展的十年里，我们看到了女性在助力国家脱贫攻坚中发挥的重要作用，我们相信在乡村振兴全面推进之际，她们也将是重要的生力军。”可口可乐大中华及蒙古区副总裁张建弢表示：“未来，可口可乐公司将继续扎根中国，助力更多中国女性实现个人梦想，造福家庭和社区，为社会创造更多价值。”

展望未来，可口可乐公司将继续秉承“畅爽世界，因我不同”的初心，关注社区的可持续发展，同时惠及全球更多女性和弱势群体。在中国，可口可乐公司也将一如既往秉持“在这里，在乎这里”的价值主张，赋能社区发展，并持续为脱贫攻坚及乡村振兴贡献一份力量。

[1] https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment [2] Women & Water: A Ripple Effect, August 2018. https://www.ipsos.com/en/women-water-ripple-effect

可口可乐公司“5by20计划”圆满收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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