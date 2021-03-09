北京2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，飘柔和中国青少年发展基金会走进乡村学校，发现不少学校的浴室条件还相对简陋，对于正在处于生长期的孩子们来说，如果学校里仅有一台热水器，而且还不能每天供应热水，难免会造成生活上的不便。在充分了解到乡村学校孩子们的冷水洗护发难题后，飘柔携手中国青少年基金会发起了#一滴水的温度#公益活动项目，怀揣着对于乡村学校孩子们的关怀与爱，希望能帮助他们改变冷水洗头现状，提供更优质的洗护发环境。

飘柔走近乡村学校，聆听她/他们的声音

随着山区的发展，很多小朋友都具备了可以到学校里学习的条件。但我们发现，在寒冷的秋冬季，还是有很多乡村学校里的孩子们没有热水条件洗头。他们只能趁着午休有太阳的时间，洗头，然后将洗完的头发在太阳下晾干，再去上课。很多孩子因为不想用冷水洗头，为了减少洗头发的时间，所以把发型梳成了最容易打理的样子，一起留起了短发，或者扎起了辫子。

由于所处环境的局限，他们没有办法享受到和城市学生一样的每天都用热水洗澡、洗头的设施和条件。也许你不知道，我们每次冲洗护发素的水，约等于一个人一周的饮水量。如果能有办法可以省下大家冲洗护发素的热水，让乡村学校的孩子们也能热水洗头就好了。

飘柔联合中国青少年发展基金会发起了#一滴水的温度#公益活动

为了解决乡村学校孩子们的洗头不便，飘柔携手中国青少年发展基金会共同发起#一滴水的温度#公益项目，通过改善乡村学校浴室环境，让孩子们能用上热水洗头，轻松拥有干净柔顺的头发。

此次公益活动，将我们生活中洗头护发中节省下的热水，以“一滴水的温度”带到乡村学校。让飘柔作为连接城市与乡村学校的桥梁，帮助他们改造热水浴室，让更多孩子用上热水洗头，解决学生的冷水洗护发困扰。同时，迪丽热巴也作为此次公益活动的发起人，呼吁大家通过使用飘柔免洗护发素，在轻松护发的同时，省下更多用于冲洗的热水，来帮助乡村学校改善浴室环境，让一滴水的温度流入乡村学校，共同为孩子们助力。

飘柔免洗护发素 护发轻松不费力

飘柔免洗护发素突破传统洗头步骤，将护发冲洗两步化繁为简，从根本上解决了传统护发素使用起来费时费力的问题。又通过黑科技的革新，改善了护发素质地厚重难涂开、粘腻难冲洗的顾虑，帮助消费者洗护发更加省时省力，轻松节省下冲洗传统护发素所需要用的热水。同时也解决了传统护发素使用后头发依旧打结卡梳不够柔顺的问题，轻松赶走头发不顺和毛躁，见证头发顺到不用梳。

飘柔联合中国青少年发展基金会发起了#一滴水的温度#公益活动，一起为乡村学校改造爱心浴室，让更多孩子用上热水洗头，头发干干净净，柔柔顺顺。快来和我们一起加入这次公益行动，一起来为孩子们助力，感受一滴水的温度。

飘柔#一滴水的温度#公益活动 助力解决乡村学校冷水洗发难题 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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