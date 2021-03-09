I Do精准卡位克拉定制市场，或将迎来“爆发式”增长

北京2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 三八这天，张雨绮代言，李佳琦直播间卖千万级十克拉钻戒的I Do真火了。前两天，消费者就不断被李佳琦直播间要卖十克拉刷屏，3月8日晚，张雨绮现身李佳琦直播间，仅半小时，“绮琦”组合便成功卖出千万级十克拉I Do壕钻；一克拉I Do定制钻戒以及9.9元享1万元超级优惠的福利也都很快被抢空。

近年来，随着国内经济水平的上涨和消费者消费实力的提升，高级定制消费已成为明显趋势。作为钻石行业领先品牌，I Do率先精准卡位“克拉定制”市场，并将此业务作为企业全新发力点，或将迎来“爆发式”市场增长。

十克拉顶级钻石撬动全网声量

“38女王节”到来之际，也是品牌动态缤纷之时。三八前两天，消费者就不断被李佳琦直播间要卖十克拉的事件刷屏，三八当天，I Do品牌就官宣张雨绮为其新业务“十心十美克拉定制”代言人，并携手李佳琦打造了一场惹人注目的专场直播，仅半小时，观众超过2000万，过程十分热闹，结果皆大欢喜，I Do千万级壕钻秒出，李佳琦直播间迎来史上最贵单品的诞生。

相比其他珠宝品牌，I Do品牌一直比较注重与消费者的情感关联，在营销战略上也非常与众不同，这次组合张雨绮、李佳琦的直播营销事件也突出了情感性、娱乐性与互动性，并打出了“有故事的克拉才有价值”的说法，同时还将“1克拉=100分”与“百分百爱情新意”的情感价值进行关联，将原本钻石克拉的经济价值上升到了无价的情感价值。

在产品上，I Do也进行了克拉钻戒新标准定义，不仅全球甄选天然钻石，还提供GIA、IGI、天然钻石三重证书认证。在此之上，结合消费者对于个性化的定制需求，还提供170款经典钻戒方案，全球珠宝设计大师设计的款式来满足不同的消费审美和佩戴体验。

此外，在服务上，I Do加入了更多富有创意的情感概念。例如根据顾客场合需求，可以在钻石腰线进行“真爱密码”刻字服务，通过具有纪念意义的字符定制，进一步增强钻戒的唯一属性。如张雨绮在直播中所说，“钻石独一无二最重要，定制的钻石才有仪式感。”张雨绮戴直播时佩戴的3克拉定制钻戒便是I Do“真爱加冕”公主款，她还在这枚钻戒上面刻了13个字符，凸显其专属性。

可以说，I Do克拉定制正在通过把握硬标准（钻石品质、行业认证、镶嵌工艺）与软实力（情感价值、增值服务），来实现品牌的独一无二性。同时，I Do还以多年积累的营销优势，打造全网爆发式的事件来引发消费关注，“种草”潜在消费者。

聚焦克拉定制开启全新业务增长

近些年，伴随着我国经济的腾飞，中国高端定制市场呈现出强劲的发展潜力，据胡润研究院发布的《2021胡润至尚优品》报告，中国高端消费市场规模已达1.53万亿元，高净值人群对奢侈品的热情上涨了38%。而且，对高净值人群来说，他们更愿意为高端消费品和更好的服务体验支付溢价，定制便是其中一种。

从全球最大的钻石生产商De Beers戴比尔斯的提价中，则能看出钻石行业正在发力1克拉以上的销售。据戴比尔斯最近一次提价，整体提高了约5%，主要用于1克拉以上的钻石，而涨价并未阻止大众对克拉钻的购买热情，反而激发了部分观望者对“保值&增值”的购买意愿。

I Do表示，在高端定制和克拉钻赛道上分别有了相对成熟的趋势，但还没有品牌结合高端定制和克拉钻的双重优势发力，“我们认为‘克拉定制’这个细分领域还有巨大的成长空间，针对这个市场空白，2021年1月，我们率先推出了‘I Do十心十美克拉定制’业务。希望以情感为核心，致力打造有故事、可传承、值得收藏的克拉钻石，来满足消费者对高端定制珠宝的需求。”

对该业务的发展前景，I Do也充满信心，表示这个业务推出的背后有严谨的市场调研和逻辑，而且自推出以来，便增长火爆，非常受消费者欢迎。

当下，全球奢侈品市场重心已向中国转移，据贝恩咨询公司预测，中国市场的钻石需求将在2021年全面复苏，并引领全球钻石行业市场。一直以精准的市场定位而不断突破行业瓶颈的I Do此时将“克拉定制”作为新发力点，或将迎来“爆发式”市场增长。

据北京永乐国际拍卖有限公司珠宝部高级专家田可青分析：“随着私人定制需求不断扩大，预计国内外珠宝品牌都将逐渐切入这一细分赛道，市场竞争可能加剧。当然对已推出该类业务的品牌是有一定先发优势的。”

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