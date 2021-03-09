在后疫情时代漫游中国

本文来自微信公众号： 九行（ID：jiuxing_neweekly） ，作者：许桥，原文标题：《徒步中国，为什么首选西南》，头图来自：电影《荒野生存》海报 尼佬是旅行作家，也是生活家。十几年前，他曾经是坐办公室的媒体人，在深圳上班，却和奋斗的一线城市格格不入，喜欢逛城中村和横街窄巷，也喜欢做选题写这些地方，在这里听会了粤语，习惯了有及第粥、油炸鬼的早餐。 十多年前，尼佬背起行囊离开职场，原打算旅行一年再回来工作，机缘巧合之下成了《Lonely Planet》 （孤独星球，下称LP） 杂志的第一批签约作者。 从此成为了背包十斤的驴友，参与调研和撰写过超过二十本旅行指南，走遍了云南、川渝、西藏、新疆、青海、东南亚、土耳其、喜马拉雅山区、高加索山区、阿尔卑斯山区、中东、南美洲等地区。 2019，尼佬带队徒步约旦。/微博 再后来，他把自己最喜欢的路线选出来，开始带队徒步。春天去地中海，看见“来自撒哈拉的扬尘肆虐在利比亚海上空”；夏天在喜马拉雅的山里，发现“成熟的杏子掉在遥远的山谷里”；深秋到不丹布姆唐，“和黑颈鹤一起飞向不丹的心脏”，寻找最后一个喜马拉雅王国的发祥地；冬天或许回到滇西南，看怒江…