香港和阿拉伯联合酋长国迪拜2021年3月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Heidrick & Rive（纳斯达克股票代码：HSII）任命Markus Wiesner为Heidrick Consulting亚太和中东地区的区域执行合伙人。他将接替Ian Johnston的职位。Ian Johnston在过去两年担任亚太地区Markus主管，返回欧洲之后将继续专注于推动公司的业务增长和市场份额。这项人事变更自2021年3月1日起生效。

Markus居住在迪拜和新加坡；在接任此职务之前，Markus曾担任Heidrick Consulting的全球增长市场的执行合作伙伴，时间长达四年之久。在加入Heidrick & Struggles之前，他曾担任Aon Hewitt在中东和非洲的首席执行官。此外，他还在Mercer工作过9年，负责中东地区的运营业务，在那之前还曾负责奥地利业务。Markus拥有20多年的咨询经验，并在过去12年在中东地区向各大公司行政高管和董事会提供战略组织和人力资源方面的咨询服务。

Heidrick Consulting全球执行合伙人Andrew LeSueur表示：“Markus在发展客户关系和拓展咨询业务方面显示出巨大的能力。我们期待他成为我们的舵手，并期待他继续制定和实施各种市场战略和运营模式，发展我们在亚太地区的咨询业务，同时，他也将继续负责他在中东地区和新兴市场的职责。Markus能够将客户的战略需求与公司的能力相结合，在搜索和咨询方面提供我们的专长和经验。因此，他是这个职位的理想人选。"

Markus补充道：“我很高兴能够领导咨询业务快速增长的亚太地区和中东地区。我希望继续与我们的搜索和咨询业务的同事密切合作，增强我们的业务能力，并与各个公司的领导者和董事会合作，推动各个公司高速发展。”

相关链接 :

http://www.heidrick.com

Markuss将领导亚太和中东地区咨询业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com