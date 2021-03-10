中珠澳三地旅游局商加强合作 大湾区第三站 “旅游 + 会展” 推介会中山举行

中山、珠海、澳门三地旅游局于今(10日)在中山举行“中珠澳旅游区域合作联盟工作会议”商讨进一步加强文化与旅游等领域的合作，继续推进联合推广，共拓客源。同日，澳门特区政府旅游局与澳门贸易投资促进局在中山举行澳门旅游会展推介会，介绍澳门旅游和会展内涵，冀促进中澳两地在“旅游+会展”等跨领域的合作。 澳门旅游局副局长程卫东、中山市文化广电旅游局副局长邓淑玲及珠海市文化广电旅游体育局副局长邬向明等领导参加会议。 受新冠肺炎疫情影响，2020年度的“中珠澳旅游区域合作联盟工作会议”未能如期召开，中山市文化广电旅游局连续两年担任轮值主席。今天会上，先由2019年轮值主席中山市文化广电旅游局总结过去两年三地旅游合作情况，随后与新任轮值主席澳门特区政府旅游局交接。程卫东介绍2021年联合推广合作计划；三方探讨未来的区域旅游合作并商议今年共同开展的旅游推广活动及宣传等项目。会上，三地旅游部门同意2021年全力配合支持澳门建设世界旅游休闲中心，相互支持参与各地举办的活动；加强推动三地客源互送；以各地的重点旅游资源，打造精品旅游路线，结合三地旅游优惠进行宣传；联合推进三地研学游；组织澳门及中山业界考察珠海的…