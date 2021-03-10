春运收官 拉萨站发送旅客12.87万人次

拉萨火车站，旅客正在登车。记者 刘凡 摄 3月8日是2021年春运最后一天，为期40天的春运落下了帷幕。3月9日，记者从拉萨火车站获悉，2021年春运期间（2021年1月28日至3月8日），拉萨火车站共发送旅客12.87万人次，比2020年春运减少0.72万人次，下降5.3%。到达旅客14.71万人次，比去年增加3.58万人次，增长32.2%。李海星 姚江红 记者 张雪芳 2021年春运期间，拉萨火车站推出了“卓玛工作室”、购取车票电子化等服务，着力提升旅客出行体验。拉萨火车站团委书记李海星介绍，2021年春运虽已结束，但拉萨出现了“双节”后的返程高峰期，学生流、务工流、探亲流高度重叠，客流相对集中，因此拉萨火车站的到站客流量还将持续一段时间的小高峰。 随后，记者从中国铁路青藏集团有限公司（以下简称：青藏集团公司）获悉，2021年春运，青藏集团公司发送旅客96万人次，其中：2月27日发送旅客4.31万人次，为2021年春运旅客发送最高峰日，进入3月客流逐渐回暖。3月10日至18日，西宁至格尔木间加开K6823次临时旅客列车，3月11日至3月19日格尔木至西宁间加开K6824次临时旅客列…