园前小娃 托给谁家？委员建议用人单位提供托幼服务携程普惠托儿所

原标题：园前小娃，托给谁家？委员建议用人单位提供托幼服务 没有老人帮忙、两辈人教育思维有异、不放心交给保姆……产假结束后，未到入园前，这段日子娃由谁来管？是摆在不少双职工家庭面前的难题。 两会期间，全国政协委员贺丹接受采访时称，应重视企事业单位和各类组织机构的社会责任，推动“家庭友好机构”建设，鼓励有条件的企事业单位开办幼儿园和托儿所。全国政协委员谢文敏也表示，建议鼓励用人单位为职工提供托幼服务。“每句话都说在我们心坎里”“女代表最懂职场妈妈”……对于相关提议，不少网友纷纷点赞。而在专家看来，完全由企业承担职责过重，不妨建立以社区为依托、机构为补充、普惠为主导的资源供给体系。 企业托儿所曾是常态 “弄一间屋子，招两位阿姨看着，从我们工资里扣点儿给阿姨开工资都行啊！”对于由用人单位开办托育机构，晓燕语气里充满向往。 婆婆身体不好，老公长期在外地工作，每月只能回京两三次。母亲帮着把孩子带到快2岁时，晓燕的哥嫂也生了孩子，需要老人经常过去帮忙。于是入园前这段时间，若没有老人搭把手，晓燕只能把孩子带到办公室。 幸而同事比较体谅，晓燕尚可勉力维持。但借助动画片吸引孩子注意是少不了的，午睡也只能安…