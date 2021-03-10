发展"旅游+" 产业气质佳 贵州推进旅游业提质

桃红李白，万物生长。这是贵州旅游从复苏走向高质量发展的春天。 在贵州，随着旅游的知名度和美誉度大幅提升，聚力推进旅游产业大提质，围绕打造国际一流山地旅游目的地、国内一流度假康养目的地，培育壮大旅游市场主体，推进“旅游＋”“＋旅游”融合发展，建设多彩贵州旅游强省被提上新时期的日程。 做好顶层设计 牢固资源基础 2月23日，省旅游发展和改革领导小组举行2021年第一次会议，听取了《贵州省旅游产业化目标体系及考核评价暂行办法》起草情况、旅游统计调查制度、统计口径调整等情况汇报。 作为实施旅游产业化的起步之年，通过做好顶层设计，细化量化工作目标，是贵州旅游产业化发展道路上的首要任务。随着省委、省政府《关于推动旅游业高质量发展加快旅游产业化建设多彩贵州旅游强省的意见》的印发，关于《意见》的任务分工方案、2021年旅游产业化行动方案以及评价工作优劣好坏的衡量标准、尺度和办法都在紧锣密鼓地制定中。 “十三五”期间，贵州在全国率先完成了旅游资源大普查，新发现优质资源5万多处，总数达8万多处。对于这些新增优质资源，如何在保护中开发、科学合理利用、实现可持续发展？对此，贵州计划在“十四五”期间建立全省旅游…