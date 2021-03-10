– 此次布局是天境生物推动肿瘤药物创新并巩固其在肿瘤免疫领域优势的长期战略之一

– 天境生物将通过创新平台技术合作加速建立新一代创新药物管线

– 天境生物将继续聚焦推进现有临床管线以实现产品上市计划

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年3月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家处于临床阶段的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布两项与关键创新技术平台的合作，旨在进一步推动其药物创新和扩展现有的研发管线。

天境生物与比利时Complix公司和上海亲合力生物两家创新型生物科技公司达成了合作协议，将分别获得细胞穿膜抗体（CPAB）技术平台以及肿瘤局部抗体激活的隐蔽抗体技术。通过这些创新技术，天境生物将创建新一代全新或高度差异化的候选药物，为天境生物核心在研产品提供有力补充。经过四年多的发展，天境生物已成功建立起了多个创新或高度差异化的单抗和双抗管线，目前多款产品已进入后期临床开发和生物制品上市申请阶段。

天境生物首席科学官郭炳诗博士表示：“我们在聚焦于推进现有临床管线以实现产品上市计划的同时，从公司战略出发，着眼未来，通过加强与新颖技术平台的合作，为我们的创新管线不断造血。此次与Complix公司和亲合力生物的合作标志着公司布局新一代创新管线迈出了坚实一步，为天境生物的创新引擎提供源源不断的动力。”

Complix公司首席执行官Mark Vaeck博士表示：“我们很高兴与天境生物达成了这项重要合作，并期待通过分享CPAB技术平台的科学和研发经验，解决现有治疗手段无法攻克的细胞内靶点的难题，助力天境生物开发更多变革性的癌症治疗药物。”

亲合力生物首席执行官刘辰博士表示：“我们非常欣喜能与天境生物合作，利用亲合力生物独特的隐蔽抗体设计平台，创建全新的药物分子。此次合作将使我们的抗体工程平台与天境生物在肿瘤免疫领域的优势以及丰富的抗体资源充分协同，为其创新药物开发提供全新的技术途径。”

根据合作协议，天境生物将分别向两家公司支付一定数目的里程碑付款及部分开发费用。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物前瞻性声明

本新闻稿中披露的某些信息包含”前瞻性声明”。前瞻性声明带有“预期”和“预计”等表述。前瞻性声明是根据天境生物现在的预期和假设做出的。前瞻性声明涉及日后事项，因此存在不确定性、风险并受情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化可能与前瞻性声明中预期的情形存在重大差异。前瞻性声明不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或确认。向美国证券交易委员会提交的文件中列出了可能导致实际结果与前瞻性声明出现重大差异的重要因素。除非法律另有要求，天境生物没有因新信息、日后事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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天境生物布局新一代创新管线以进一步增强其肿瘤免疫领先地位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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