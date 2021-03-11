灼见 朱鼎健:抢抓自贸港机遇 做好“旅游+”文章-房产-金融界

三月的北京，草木萌发，春意盎然。2021年全国两会，如期而至。 今年的两会，是在脱贫攻坚取得全面胜利，“十三五”完美收官，“十四五”全面开局的背景下召开的两会，也是全国政协委员、观澜湖集团主席兼行政总裁朱鼎健第九年参会，这让他感到十分骄傲。 回望来路，自豪无比。2020年的中国不平凡，百年变局叠加世纪疫情，形势错综复杂，挑战艰巨异常。不过，中国仍是在全球疫情防控中取得最好成绩的国家之一，经济形势正在恢复，群众生活也在逐渐回归如常。 在这样的特殊背景下召开全国两会，是一件意义非凡的事。展望新征程，处于重要历史交汇点上的中国，将如何规划“十四五”？“双循环”新发展格局如何构建？企业发展以及民生方面该如何安排？这些都让朱鼎健充满期待。 做好“旅游+”文章 作为一名驻琼的港区全国政协委员，朱鼎健已经在海南扎根发展了十余年，这让他更加关注海南自贸港的建设。近几年，朱鼎健一直在寻找加强香港和海南之间互动的更好方式，如今让他较为确信的是，现代服务业正是满足“海南所需”和发挥“香港所长”的最佳匹配领域。 “我们都知道，海南自贸港的建设主要聚焦旅游业、现代服务业和高新技术产业。文旅产业是一个民生行业，承…