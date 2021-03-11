一口气布局3家乐高，国际主题乐园在华“二次扩张”_凤凰网

u003cp>这段时间，国际主题公园运营巨头默林集团旗下乐高乐园在华动作频频。近日，四川乐高乐园正式开建，预计2023年落成；此前，上海乐高乐园官宣动工；北京乐高乐园也已正式确定落户于房山区青龙湖镇。伴随着国际主题乐园在中国布局步伐的加快，“新扩张时代”或许正汹涌而来。u003c/p>u003cp>u003cstrong>一、国际主题乐园的两次扩张潮u003c/strong>u003c/p>u003cp>以2015年国际主题乐园巨头进入中国为发端，短短不到6年时间，我们便将见证其两次“扩张潮”。u003c/p>u003cp>第一次，是国际主题乐园巨头的“入华热”带动的主题乐园狂欢。2016年上海迪士尼开业，无疑便是在国内主题乐园市场中放入一条“霸王鲶鱼”，再度点燃了主题乐园这一旅游业态。而在此之前，国内主题乐园则主要由华侨城、方特以及如万达、融创一众地产商所把持，虽有“对战”迪士尼的野心，却从未真正正面对决过。u003c/p>u003cp>上海迪士尼营业第一年所获得的漂亮成绩，使得环球影城、梦工厂、默林娱乐集团等国际主题乐园有了紧随其后的信心，当时有数据显示，亚洲…