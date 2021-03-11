丁一：旅行·旅途·旅馆

对他来说，旅馆应只局限于房间与膳食，而是提供一种结合地理环境，建筑体系风土人文的生活体验。这样的理念下所孕育出来的旅馆，当然有别于一般的商务酒店。 安缦在老北京落脚后，在杭州西子湖以西的溪谷，找到一块自唐朝以来就住着茶农山民的千年古村， 法云安缦 (Amanfayun) 亦应景而生。 入口处的两旁翠竹成荫，小径蜿蜒深入，潺潺清溪桥下而过，落日填满秋山，临风窃听暮蝉，杳杳晚钟声从林中古刹传来，在这种意境下抵达一家旅馆，有点像坠入梦乡那一刹那，神识不知该往何处去。 法云安缦接待总台的木门斑痕满目，脚下发亮的石板已被踏过几个世纪，爬满青苔的石阶和土墙见证了茶农的简朴。我开始怀疑，自己不是身在一座旅馆内，早先来机场接我的房车也不用宝马(BMW)或马赛地(Mercedes Benz)，而用土黄色的丰田，为的就是不想哗众取宠，一切回归朴素低调。 土木结构，石材地板，村落格局。 农村茅屋 一辆接送客人的房车也要经过安缦的精细安排。设想之周到远超一般五星旅馆的门面功夫。以客为尊是首要，但能洞悉房客的心机更为上智。喧宾夺主向来不是安缦痴客（Amanjunkies的是一群热衷入住安缦旅馆的各地旅客 ）的作…