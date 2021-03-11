天境生物将在AACR年会公布Uliledlimab作用机理及临床前研究数据

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家处于临床阶段的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，将于2021年4月10日至15日举行的美国癌症研究学会（AACR）线上大会期间，公布其自主研发的、高度差异化的CD73抗体uliledlimab（也称为TJD5）的独特作用机理及相关临床前研究数据。

Uliledlimab是一款创新型CD73人源化抗体，通过抑制腺苷生成有效解除肿瘤微环境的免疫抑制以提高全身及肿瘤局部免疫反应。Uliledlimab的分子差异化优势在于其独特的药理学作用机理，即通过识别独特的抗原表位，以“内二聚体”的结合模式完全抑制CD73的活性，从而达到优越的抗肿瘤作用。该特性解决了其它CD73抗体中常见的量效背离的“钩状效应”的难题。公司将重点展示uliledlimab与CD73结合的全新蛋白结构，以及其单药和与PD-(L)1抗体联用时，抑制酶活、免疫调节和抗肿瘤活性的一系列临床前数据。这次公布的研究结果进一步验证了uliledlimab的差异化优势并有助于快速推进其临床研发。

海报详细信息如下：

标题 Preclinical characterization of uliledlimab, a differentiated CD73 blocking antibody with

a unique intra-dimer binding mechanism for cancer immunotherapy 摘要编号 1871 报告者 王正毅博士，天境生物药物发现副总裁

目前，天境生物已完成uliledlimab单药导入及与阿替利珠单抗（泰圣奇®）联用治疗实体瘤的美国1期临床研究，并己递交材料计划在2021年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上公布该临床研究的详细数据。

关于Uliledlimab/TJD5

Uliledlimab（TJD5）是天境生物自主研发的一款高度差异化的CD73人源化单克隆抗体。CD73在肿瘤细胞上表达，是一种催化单磷酸腺苷（AMP）向腺苷转化的限速酶，而腺苷在肿瘤微环境中有免疫抑制作用。Uliledlimab以非底物竞争的方式有效的与CD73结合，从而起到降低腺苷水平和提升抗肿瘤免疫细胞活性的作用。Uliledlimab与其他免疫检查点类药物如PD-1抗体或PD-L1抗体联用，临床前研究显示，uliledlimab通过与CD73二聚体内部结合的独特方式产生有效的抗肿瘤活性。现有的研究结果支持Uliledlimab与免疫检查点类药物联用有望提升肿瘤治疗协同疗效。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法案》以及其他联邦证券法律下定义的前瞻性声明，包括有关TJD5的临床前实验数据，天境生物有关TJD5的进展及预期的临床开发计划、药政里程碑及商业化。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明有重大差异。这些因素包括但不限于以下事项的风险：天境生物证明其候选药物安全性和疗效的能力；候选药物的临床结果可能不支持进一步开发或新药上市审批；相关监管机构就天境生物候选药物的监管审批作出决定的内容和时间；天境生物的候选药物（如能获批）获得商业成功的能力；天境生物对其技术和药物知识产权保护获得和维护的能力；天境生物依赖第三方进行药物开发、生产和其他服务的情况；天境生物有限的运营历史和获得进一步的运营资金以完成候选药物开发和商业化的能力；新冠病毒对公司临床开发、商业以及其他业务运营带来的影响；以及天境生物在最近年度报告20-F表格中“风险因素”章节里更全面讨论的各类风险；以及天境生物向美国证券交易委员会期后呈报中关于潜在风险、不确定性以及其他重要因素的讨论。所有前瞻性声明基于天境生物目前掌握的信息，除非法律另有要求，天境生物没有因新信息、日后事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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天境生物将在AACR年会公布Uliledlimab作用机理及临床前研究数据 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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