FP Markets社交交易让交易者能够自动查找、关注和跟单成功的交易者。

悉尼2021年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 无论您是作为跟单者进行交易，还是作为提供商提供交易策略，FP Markets社交交易都可确保您运筹帷幄。



FP Markets推出社交交易

跟单交易消除了交易外汇和差价合约的一些复杂性，让客户能够通过关注成功的交易者或提供商来更方便地进行全球金融市场交易。 这些提供商由FP Markets根据其在特定时间内的盈利能力排名，潜在跟单者能够查看其完整的交易记录和过往业绩。

交易者不仅可以访问60多种货币对，还可以交易包括Facebook、Google、Apple和Amazon在内的全球50多支最大的股票。对于寻求更多元化产品系列的投资者， FP Markets为所有主要商品以及来自全球最大交易所的全球交易最活跃指数提供一流的定价。对加密货币感兴趣的客户可使用比特币、以太坊、莱特币和瑞波币。

欧洲、中东和非洲主管Craig Allison评论道：“FP Markets社交交易让交易者能够自动查找、关注和跟单成功的交易者。 自3月初推出测试版本以来，我们已经看到对FP Markets社交交易的巨大需求，注册量大增，活动和互动率也有提高，尤其是在社交媒体上。 我们对新一类交易者的出现以及他们对外汇交易和差价合约（CFD）日益增长的兴趣感到兴奋，他们更愿意分析经验丰富的交易者的业绩并复制他们的交易行为。 将这一功能添加到我们市场领先的定价和交易条件，使得FP Markets成为专业人士和刚开始接触交易的人的不二选择。”

开始跟单交易

首席产品官Narayan Joshi补充道：“用户越来越倾向于使用这样的社交交易平台，这些平台提供外汇和差价合约的社交交易，并结合了股票、指数、商品、加密货币和社区。 FP Markets社交交易为专业的交易者提供高端解决方案，那些希望立即交易的客户也可以在所有安卓和iOS设备上使用这项服务”

社交交易的工作原理？

无需制定您自己的交易计划

实时关注成功交易者的业绩

复制有良好记录的专业交易员的交易行为

无需作出任何交易决定

保持控制：功能支持多种跟单交易选项和风险管理策略

完全自动交易

加入包罗各种技能水平之交易者的社区，并选择您想要跟单的对象

FP Markets是一家屡获殊荣的外汇和差价合约经纪商，在庞大且快速发展的市场以及在快节奏的在线交易领域中不断成长，始终保持领先地位，是澳大利亚领先的金融科技企业之一。

访问并加入FP Markets社交交易社区！

立即下载：安卓(Google Play) | iOS (The App Store)

FP Markets推出社交交易 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com