中国上海2021年03月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 广东中山2021年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 源产地开春盛宴，318光耀全球。万商期待的第26届古镇灯博会（春季），将于3月18-21日，在广东省中山市灯都古镇会议展览中心启幕。主会场肯定不容错过，更有利和、华艺、星光、时代、路灯城5大灯饰卖场的主题活动，联动2500+灯饰照明企业，全面迎合买家各种采购需要。

超期待，主会场“跨创新”

“一展一城、前展后厂、源头直供、展店联动”的办展模式，一直印证古镇灯博会作为行业先进展销盛宴的特质。主会场涵盖灯饰照明全产业链，包含家居智能照明、室内装饰灯、家居照明、商业照明、户外照明、专用灯具、机械设备及灯饰配套等主要板块，并增添多个细分照明灯具区域，如大热种类教育照明、杀菌灯等。专设“智慧杆展示区”及“智能家居照明专区”，并全新引入智能家居、五金卫浴展示品类，致力于为数万家优质经销商与近千家品牌提升匹配效益，为灯饰照明行业注入跨界赋能新元素，打造一站式灯饰家具展示及采购平台。

展会期间同期举办“全球买家采购行线上展”，依靠“展网融合”型B2B网站“灯饰在线”，为外销企业搭建与境外采购商无缝对接的立体展销窗口。

跨界+线上线下双行的创新赋能，使本届古镇灯博会必将成为2021开春行业新产品、新渠道、新技术的爆发点。

真精彩，分会场多重活动

顺应开年，新春三月，恰逢企业承揽订单、安排生产计划的佳时间，同时也是经销商、采购商启动年度采购计划的时期。 除了星光熠熠的主会场，其他分会场同样准备了各具特色的主题活动，以“开春让利”、“新品季”、“设计师、采购商”等关键词为主，延伸新品鉴赏、灯光体验、艺术文化、品牌论坛、渠道趋势等多元维度，为灯都古镇的整个3月旺季增添浓厚的采购氛围和品牌美誉。

利和灯博中心将启动“2021全球灯饰艺购节•新品季”，在3月10日-31日呈现。届时，数百家品牌形象新展示，优惠福利劲爆来袭，更有品牌联袂，打造联盟专场。

华艺广场将举办“2021华艺广场国际灯饰设计周暨全球灯饰采购节”，邀请多领域艺术家、联合多层次艺术形态，共同打造“灯饰+艺术”2.0时代。行业新产品、灯光设计特训营、光学技术等皆在现场展现，定让采购商不虚此行。

星光联盟将携手全体进驻品牌，3月15日-3月31日共同发起“春风三月聚星光”2021星光联盟灯饰采购盛宴。众多新品发布会新品爆品让人目不暇接。

灯都时代广场将于3月18-20日打造“灯都时代国际采购嘉年华”，外贸合作联谊会、论坛等拉近卖买双方。

灯都国际路灯城将举办“户外灯具春季采购节”，期间“路灯城第六届智慧路灯高峰论坛”将透析智慧路灯现状，共谋未来发展。

第26届古镇灯博会结合灯饰采购旺季的“天时”，凭借“灯饰源产地”特有“地利”优势，汇聚超2500+参展商“人和”，当然还有更多彩蛋等着行业人士，后续将逐一解读呈现，敬请持续关注并提前报名参会。

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跨界联动、新品层出、开春让利，古镇灯博会分会场活动大公开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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