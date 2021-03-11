北京2021年3月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为致敬女性投资人在投资行业中做出的卓越贡献及显著力量，2021年3月1日，“融资中国2020年度最佳女性投资人”重磅发布，上榜的38位女性投资人，来自各大机构的VC、PE,其投资领域涵盖了互联网、TMT、医疗健康、先进制造、生物医药、消费升级等众多行业领域。评选标准综合过往投资业绩、行业经历、综合影响力等指标。38位“最佳女性投资人榜”一经发布，在业内引起了巨大反响。



2020年度最佳女性投资人榜

3月8日，国际妇女节，融资中国“最具人气女性投资人”揭晓。

此评选是以“融资中国2020年度最佳女性投资人”为评选对象，在投资规模及数量、投后企业赋能情况、企业退出回报、行业影响力等专业指标之外，以网络投票的形式进行公开评选活动，票数最高的前十位为“最具人气女性投资人”。最终投票总数突破1717万票，累计访问次数突破2205万人次。仅5天的投票中，让我们看到了股权投资领域火热、积极一面，也展示出了女性投资人在其中的贡献和与日俱增的影响力。

鼓励行业先锋，打造投资传奇。



2020年度最具人气女性投资人

风采不止于节日，奋斗的人最美丽。

把最美的赞美给最美的人。

融资中国2020年度“最佳女性投资人”榜单发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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