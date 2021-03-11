BSI向平安消费金融颁发ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27701国际标准认证

上海2021年3月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，平安消费金融正式获得BSI颁发的ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证和ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证。

BSI亚太区董事总经理兼大中华区董事总经理林劲代表BSI向平安消费金融颁发ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系和ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证证书，平安消费金融有限公司总经理倪荣庆、首席运营官路军、信息科技部总经理王耀华等共同出席本次颁证仪式。



图右：BSI亚太区董事总经理兼大中华区董事总经理 林劲；图左：平安消费金融有限公司总经理 倪荣庆

ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701均是由国际标准化组织发布的国际标准，是当前信息安全管理和隐私信息管理领域最权威的国际通用标准，在金融、互联网、人工智能、制造、航空运输等各个行业有着较多的最佳实践。

平安消费金融作为一家“科技+金融”定位的消费金融公司，探索以先进金融科技赋能于消费金融业务，助推金融服务升级改革，践行普惠金融。此次同时通过两项国际标准体系认证，代表着平安消费金融在信息安全和个人信息保护领域达到了行业领先的水平。平安消费金融将以此为契机，不断深化标准的贯彻落实，始终保持高标准、严要求，持续为客户提供优质、安全可信赖的消费金融产品和服务。



平安消费金融获得BSI颁发的ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27701国际标准认证

自1995年以来，BSI始终处在信息安全标准领域的前沿，曾经制定了这一领域的世界上首个标准BS 7799（现在的ISO/IEC 27001），它是全球最常用的信息安全标准。BSI从未止步于此，始终致力于解决新出现的问题，例如，隐私、网络和云安全。这是BSI最有能力为客户提供帮助的原因所在。

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