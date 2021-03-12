广州黄埔：“科技+旅游”建设美丽乡村_新浪科技_新浪网

原标题：广州黄埔：“科技+旅游”建设美丽乡村 2021年3月9日，广州市黄埔区人民政府与广州市农业农村局联合在黄埔区龙湖街迳下村举行广州市2021年春季农业科技下乡咨询活动暨黄埔区春耕备耕现场会。黄埔区以“科技农业+休闲旅游”创新带动美丽乡村建设，涌现出迳下村、莲塘村等一批特色精品村。 2020年，黄埔区实现农林牧渔业总产值同比增长7.9%，创近16年来的最高增速；行政村100%达到省定干净整洁村标准和省定美丽宜居村标准，农村居民人均可支配收入超过4万元。 科技助力 黄埔奏响春耕进行曲 今年的春耕备耕现场会“科技范”十足，现场展示的无人驾驶农机耕作、植保无人机精准植保等无人智慧农业项目令人耳目一新。无人机变量施肥，结合北斗卫星导航系统定位，可以根据农作物的长势控制施肥量，减少劳动力投入的同时使肥料撒施更均匀、用量更精准。 科技强农、科技兴农是黄埔农业发展的方向。黄埔区农耕用地相对较少，因此更加注重用科技手段提高农耕质量和产量。大力实施“藏粮于技”战略，把科技种田作为增产增收的重要措施，努力转化和应用农业科技成果，提高粮食单产和粮食总产。 2021年2月，黄埔区引进“无人农场”，计划利用…