成都2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年成都美博会全年展出面积120,000平方米，集中展示了来自全球12个国家及地区逾5,000个品牌，吸引了来自全国各地10万余名专业观众到场参观。两届展会的线上流量超40w，力证了成都美博会的行业影响力。

4月15-17日，第45届成都美博会即将启幕，是美业圈内人人都翘首以盼的行业盛事。聚焦美业全产业链，拓展中国西部美业市场。成都美博会始终发挥着平台的纽带作用，为全国各地聚集到蓉城的美业人们搭建商贸平台，传递行业信息，展示前沿技术，促成交易配对。

【专业线参展企业新增42%】

专业线一直以来都是成都美博会的强势项目，斑、痘、敏、疤等养护型膏霜和面部护理膏霜，以及化妆品原材料、包材、代加工等等项目都齐聚在成都美博会专业线品牌馆内。从CCBE大数据来看，专业线脸部护理膏霜类企业新增10.77%，功效型膏霜类企业新增30.65%，OEM/ODM类企业新增42.86%。

想要开拓专业线项目及选购专业线产品的买家，敬请锁定成都美博会专业线品牌馆。

展出品牌（部分）

艾美童颜、百芮、成都栩柏雅生物、HRICH赫黎诗、婵泉、蒂曼莱儿、点奇静、朵旎、梵茜蔻、广东泓立、广州睿锶汀、娇诗兰、聚立美、玫芙儷莎、美芙之源、美珈豪、苗婷、美珈豪、青岛菲莉凡辰、千娇梦、泉颜、SA-LOV(奢伦）、神斑天下、薇珂蔻、西施名媛、伊尔美韵、妤菲、银华药业集团、彝家女孩、怡珂欣、伊麗雪颜、伊诺菲、依诗缇娜、叶子森林、、佐登妮丝、资玫堂

【大健康养生项目提早布局】

2020年大健康养生，以常青树之态成为CCBE成都美博会上火爆的项目之一，疫情，加速了大健康养生市场需求的大爆发，以及领域的细分化。

从大健康养生馆的火热招商官方数据来看，入驻该馆的展商已超7成，已参展的企业中有30.43%的企业及品牌将为首次亮相。该馆内呈现的品类很专业，且项目之间存在着连带关系。其中产后修复约占1.09%、头皮养护5.43%、私密保养7.61%、减肥丰胸14.13%、抗衰23.91%、养生类47.83%。

展出品牌（部分）

嫒肤德莉、阿谷巴生物、爱美缘、宝嘉汇、迪兰妮 、峨眉山伍易生命、飞斯达、国朝、广州珺熙、弘鼎生物、海棠科技、花栩初、暨大美塑TAT、江苏瘦美堂、暨肽媄、美婲、美麗花、麦嘉昕、妙正、俏韵诗、睿锶汀、奢秘、盛信医药、天骄、VALMONT、娃哈哈悠简、唯蜜瘦、喜艾一生、幸福谨悦、鑫凯兰、研Y方医疗、Yavanna漾兰、御垚瘦、总裁一号

【医美市场不容小觑】

成都作为“医美之都”医学整形机构数量仅次于排名第一的北京，其中5A级医美机构数量排全国首位。中国西部千亿级医美市场，等待着更多美业来深挖。2021年春季成都美博会大医美馆，将带大家聚焦医学整形下的各专业细分领域，从仪器、医美机构、医美护肤品、轻医美、耗材等更方面展示国内外前沿的品牌及技术。

展出品牌（部分）

安德集团、柏芙林、北京国光莱特、北京宏强、北京起航骏业、成都美联诚、成都荫薇、成都央媞、晨暨医生、瓷肌、重庆诚吾、敷尔佳、菲尔思、富强美容仪器、广州迪科美、冠舟科技、GRENIA歌锐娜（韩国品牌）、河北富威、HB康俪美、HRICH、HISTOLAB、JING时妆、康美斯、LDS丽德丝、雷翡士、美利康、旎绘美、PB活体酶、青岛德玛奥伦、四川海晨、淑尔真、上海媚测、三诺激光、素秀茉莉、术泰复、山西艾特菲锶、沈阳蒂美特尔、深圳亮而彩、深圳郎黛、深圳致美力禾、她说科技、香港辉阳国际、玉豪仪器、珠海雅莎ZQ-II、中科医美、姿瑞娜、绽Z研Y

*以上排序按品牌名首字母顺序排列

第45届成都美博会即将启幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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