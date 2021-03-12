舍弗勒凭借自身多年在环境保护领域的积极成果，成为首批获此殊荣的企业

坚持环境保护和可持续发展是舍弗勒实现长远发展的基石

江苏太仓2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，苏州市生态环境局公布了2020年度“苏州市环保示范性企业”名单，舍弗勒凭借完备的环保设施、规范的现场管理以及丰富多彩的环保宣传活动，成为首批获此殊荣的企业。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/1455243/AI.mp4’, image: ‘http://www.prnasia.com/video_capture/3307974_ZH07974_1.jpg’, autostart:’false’, aspectratio: ’16:9′, stretching : ‘fill’, width: ‘600’, height: ‘338’});

为推进苏州市环保信用体系建设，鼓励企事业单位在生态环境保护方面发挥正面引领作用，苏州市生态环境局评定第一批苏州市环保示范性企事业单位。多年来，舍弗勒在环境保护和可持续发展方面坚持守法诚信生产经营，严格遵守环保法律法规，强化环境管理体系建设，持续推动节能节水、废气废物处理、资源循环利用等可持续发展项目，以实际行动践行绿色发展理念，将节能减排、可持续发展和履行社会责任视为舍弗勒的重要组成部分，屡获殊荣与肯定。

除绿色生产与经营外，舍弗勒举办一系列环保实践活动，全方位展现了公司绿色发展理念。例如，为了提高员工环保意识，舍弗勒每年都会组织环保月活动，并陆续开展工厂环保设施参观、垃圾分类大比武、环保知识竞赛等活动。另有环保志愿者公益活动、Plogging环保健步跑活动、舍弗勒志愿者环保课堂等等丰富多彩的环保公益活动，共同践行绿色环保理念。

坚持环境保护和可持续发展是舍弗勒实现长远发展的基石。未来，舍弗勒将在节能减排和可持续发展方面持续发力，加快环境友好型产品探索，提升环保设施技术及管理水平，争当“环保领跑者”，为建设“天更蓝、水更清”的美好世界贡献力量。



舍弗勒以实际行动践行绿色发展理念

相关链接 :

https://www.schaeffler.cn

舍弗勒获评首批“苏州市环保示范性企业” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com