上海2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上海国际地面墙面材料、铺装及设计展览会The Surface +Design Event China（简称：SURFACES China）旗下涵盖SURFACES表面铺装材料展、 StonExpo石材展、TileExpo建陶展三个专业建材展。展示室内外装饰工程相关的瓷砖、石材、磨石及人造石类、地板成品及生产设备和技术、弹性地材、运动地面、集成墙面及墙面装饰材料、顶墙及天花系统、卫浴洁具及整体卫浴、地毯、墙地面材料安装、地面墙面设计等各类装饰材料及产品，集中展示新产品、新技术和新设计方案。

SURFACES China 2020吸引了来自全国各地及海外超过10,800名专业观众现场参观，包括建筑师、设计师、装饰装修公司、整装公司、工程商、施工商、经销商、代理商、业主、生产商、设计院、协会等。



SURFACE China

汇聚高品质专业观众

房地产开发商：阳光城集团、恒大集团、碧桂园惠深区域 、上海世茂房地产有限公司、绿城中国控股有限公司、大和房屋房地产开发公司、上海城建置业发展有限公司等；

承包商/施工商：中建建设集团上海分公司、上海市建筑装饰工程集团有限公司、上海太古建设集团有限公司、济南城建集团、上海景泰建设股份有限公司、南通四建、河北建工集团、华建集团、陕西建工集团等；

建筑设计/室内设计：上海建筑设计研究院有限公司、上海华策建筑设计事务所、张雷联合建筑事务所、时境、香港郑中、华东建筑设计院、上海交通大学建筑设计院等；

装饰装修公司：金螳螂建筑装饰股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、今朝装饰设计有限公司、上海室内装饰(集团)有限公司、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、业之峰装饰、上海美凯龙装饰工程集团有限公司等；

业主：上海远大医疗集团、美年大健康、苏宁易购、IKEA等；



观众类别

内容丰富的会议论坛

现场还有多场专业会议、论坛及形式多样的活动同期举办，内容涵盖行业动向、设计趋势、工程采购项目发布、商贸交流对接等，为参展企业和到访来宾提供综合商贸服务，全面助力业务拓展，使企业在激烈的市场竞争中占尽先机。



现场参观

SURFACES China 2021将于11月30日-12月2日在上海新国际博览中心举办，展位预订中。加入2021年全产业链建筑材料+装配式内装综合展。SURFACES China期待与各位携手，共赢未来。更多精彩内容，请登录www.surfaceschina.com

2021上海国际地面墙面材料、铺装及设计展汇聚高品质观众 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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