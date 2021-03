芬美意推出新设计的端到端开发西海岸创新中心

食用风味业务寻求在食品、饮料和营养创新方面与客户进行更广泛的合作。

加州阿纳海姆2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最大的香氛和食品风味私营企业,芬美意,他们在加利福尼亚州阿纳海姆新设计的西海岸创新中心即将开幕,它将成为7.5英亩Durarome®生产基地和西海岸商业往来的长期据点。芬美意在美国建立新设施,目地在于提高创造力,改善与客户的合作以及实现永远快人一步的端到端产品开发。

Interior view of Firmenich’s newly designed West Coast Innovation Center in Anaheim, CA, which offers closer collaboration with customers.