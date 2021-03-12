食用风味业务寻求在食品、饮料和营养创新方面与客户进行更广泛的合作。

加州阿纳海姆2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最大的香氛和食品风味私营企业，芬美意，他们在加利福尼亚州阿纳海姆新设计的西海岸创新中心即将开幕，它将成为7.5英亩Durarome®生产基地和西海岸商业往来的长期据点。芬美意在美国建立新设施，目地在于提高创造力，改善与客户的合作以及实现永远快人一步的端到端产品开发。



Interior view of Firmenich’s newly designed West Coast Innovation Center in Anaheim, CA, which offers closer collaboration with customers.

“我们的加州厂房自1926年以来一直位于阿纳海姆，这个新址是我们公司发展旅程中令人振奋的一步，” 芬美意食用风味业务北美高级副总裁Chris Perkins表示。“西海岸创新中心设计为一个快速协作空间，以便能够与食品、饮料和营养领域的客户展开更加密切的合作，从而缩短从概念到作品的时间并在市场上快速试点。这个新设施将使我们作为客户信任的创新合作伙伴的能力进一步得到提升。”

“就像芬美意创始人一样，我们有创业精神和一支充满活力的团队，新设施正是我们辛勤工作和真正协作的结晶。我们渴望与我们的客户和合作伙伴分享这项新的发展，”芬美意新项目副总裁Karl Witton表示。“我们的西海岸创新中心团队不仅仅关注风味的应用；他们首先是产品开发人员。采取这种方法，为我们的客户提供了独一无二的资源和技能，让他们专注于扩大自己的业务。”

下一阶段，中心的升级工作包括：(1)提高芬美意当前的试点工厂能力，以便为客户扩大生产作进一步准备，(2)扩大样本实验室，以便能够为客户提供快速高效的支持，以及(3)增加创新软件和技术解决方案，以便通过数字化方式优化客户体验。

“这一顶尖设施及其与全球芬美意网络和区域专业领域的整合，反映了我们与斯坦福大学在下一代研究项目和我们圣地亚哥风味研发中心方面的合作。它们将使芬美意能够进入食用风味业务的下一个卓越时代，” 芬美意食用风味业务总裁Emmanuel Butstraen表示。

芬美意的这个新设施采用创造性的前沿架构方法和设计打造而成，利用模块化结构原则。设施内部设计的主题则是向阿纳海姆的建筑历史以及过去居民和周围社区的企业家精神致敬。

如欲了解有关芬美意西海岸办公室及其企业家心态的更多信息，请点击此处访问他们的网站。

芬美意推出新设计的端到端开发西海岸创新中心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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