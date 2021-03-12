南京2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月11日下午，达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）与上海交通大学上海高级金融学院（高金）课题组联合编制的白皮书 — 《拥抱十字路口的挑战：中国金融科技新篇章》在第二届“扬子江金融”高峰论坛上面向全球重磅发布。白皮书由高金实践教授胡捷主笔，旨在回顾中国在金融科技方面走过的三阶段道路，梳理驱动其发展的三种创新动力机制，探讨行业当下关注的热门话题，提出业界和监管部门面临的挑战，激发读者对关键问题的深层思考。

本届论坛由高金和南京市江北新区管理委员会共同主办，由南京市江北新区中央商务区建设管理办公室和高金（南京江北新区）金融科技创新基地承办，围绕世界经济论坛白皮书的发布，汇集学界、业界和中外监管部门的专家，探讨中国金融科技的历史、现状和未来。

南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群代表江北新区为论坛致欢迎辞。他表示，金融和科技是推动现代经济高质量发展的两个巨轮，二者深度融合，不断带动科技创新、引领金融变革、赋能实体经济、推动转型发展。江北新区将继续加深对于数字金融的认识，打造更加适合金融科技新业态落户的环境，同时提高金融监管部门服务能力，以技术推动新区和全球金融服务顺利转型。

高金执行院长、金融学教授、汇付天下讲席教授张春为大会致辞，他表示，在技术创新的推动下，移动支付等网络化金融服务已经成为社会经济活动常态，金融科技催生的其它新产品、新业态也层出不穷。本次和世界经济论坛合作发布中国金融科技行业白皮书，正是要共同研究这些新的变化。希望白皮书可以每年更新。

世界经济论坛“中国和世界金融服务的未来”项目负责人Kai Keller代表世界经济论坛表示：金融科技已经成为金融系统当中的一个关键要素，世界经济论坛作为一个国际组织，一个中立平台，将继续推动中国和全球产业和金融体制转型的探索，积极找寻共同的解决方案。

作为本次论坛的核心环节，白皮书第一作者、高金实践教授、高金（南京江北新区）金融科技创新基地主任胡捷正式发布主题为《拥抱十字路口的挑战：中国金融科技新篇章》的白皮书。他提到，中国金融科技行业的发展进入了关键的第三阶段。当前的创新动力机制由传统金融机构、已经开展金融服务的大型科技公司、独立的金融科技企业，以及监管部门等各方在复杂的协作和竞争中共同推动。在全新的生态系统中，各利益攸关方正在积极探索自身定位和角色。



高金实践教授胡捷发布白皮书

随后，中国人民银行金融研究所所长周诚君博士与国际清算银行（BIS）执行委员会委员、创新中心主席、前欧洲央行(ECB)执行委员会成员Benoit Coeure分别围绕“关于金融科技数据治理有关问题的思考”和“全球视角：金融科技的未来”发表了主旨演讲。

圆桌讨论环节由胡捷教授和Kai Keller共同主持。港交所首席经济学家、中国银行业协会首席经济学家巴曙松，建信金融科技有限责任公司执行董事、总裁雷鸣，牛投邦科技咨询公司联合创始人兼CEO李清昊，TPG亚洲资本董事总经理沈晶，渣打银行董事总经理伍榮梅一同对于中国金融科技行业发展趋势及前景进行了热烈的讨论。

今天，中国科技企业在个人、企业和机构金融服务方面扮演着重要角色。在技术创新的推动下，中国金融体系经历的变革跨度远远超过世界其他任何地区。而面向未来，行业领导者和政策制定者必须解决许多迫在眉睫的挑战，包括推动数据治理和隐私保护；打造有利于良性竞争的行业生态；以及确保中小型独立机构能够继续创新和发展。与会各方展望未来，期待中国金融科技更上层楼，迎来更加普惠、更加包容的新金融生态。

高金与WEF联合发布中国金融科技行业白皮书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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