万豪国际集团发布2021会议活动及商旅趋势

以全新礼遇开启精彩会聚时刻

大中华区超100城400多家酒店，以丰富多元的选择为会议组织者打造万般可能

上海2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 面对极具挑战的2020年，万豪国际集团采取了一系列措施，积极应对新常态。作为行业引领者，万豪国际始终将与会者与会议组织者的安全和健康置于首位，并于2020年5月推出卫生安全的承诺，在旗下酒店执行更高标准的卫生清洁流程。同时，积极倾听客户的声音，与行业专家、商旅及会议活动各参与方深度交流；洞悉市场变化，通过打造与日俱新的流程、产品和服务体验灵活应对客户和宾客的需求，并发挥多品牌、布局广的优势，升级会议服务内容，推出新年“会聚”礼遇，助力会议组织者开启会议活动的万般精彩和更多可能性。

发布五大趋势预测 康养和虚拟会议备受关注

近日，万豪国际对旗下各酒店成功举办的各种会议活动进行了总结分析，发布关于2021年会议活动的五大趋势预测：

新常态下，客人青睐使用执行更 严格卫生清洁标准的酒店 ，满足客人对卫生安全的诉求，将会是会议组织者需要长期关注的重点；万豪国际自2020年4月成立全球清洁卫生委员会，并与5月推出卫生安全承诺，在旗下酒店执行更高标准的清洁消毒措施。同时，公司也制定了一整套团队活动卫生清洁措施，保障措施覆盖从场地参观和抵达体验，会议和活动的空间布局、会议用餐和茶歇安排，以及入住体验的不同维度，为客户安心会议保障护航。

，满足客人对卫生安全的诉求，将会是会议组织者需要长期关注的重点；万豪国际自2020年4月成立全球清洁卫生委员会，并与5月推出卫生安全承诺，在旗下酒店执行更高标准的清洁消毒措施。同时，公司也制定了一整套团队活动卫生清洁措施，保障措施覆盖从场地参观和抵达体验，会议和活动的空间布局、会议用餐和茶歇安排，以及入住体验的不同维度，为客户安心会议保障护航。 经历过疫情后，人们对健康愈发重视， 康养元素加速融入 会议活动领域；比如：在会议场地选择方面更青睐户外，将目的地自然环境特色，酒店内的水疗、温泉以及瑜伽等健康元素融入会议活动的流程中，餐饮方面将健康轻食纳入会议及活动茶歇和用餐菜单中；万豪国际旗下品牌为此也做出了许多尝试和创新，如JW万豪品牌特色的 JW 蔬苑 ，由酒店专人进行打理，培育应季蔬果，诠释了“从农场到餐桌”的创新健康料理。威斯汀酒店及度假村则通过“ 酣然好梦 ”、“ 活力运动 ”以及 “营养美味 ”三大品牌核心健康要素，以天梦之床、酣然好梦菜单、威斯汀健康跑路线等设施和健康体验帮助与会者释放压力同时保持健康活力的身心状态，促进会议活动的高效进行。

会议活动领域；比如：在会议场地选择方面更青睐户外，将目的地自然环境特色，酒店内的水疗、温泉以及瑜伽等健康元素融入会议活动的流程中，餐饮方面将健康轻食纳入会议及活动茶歇和用餐菜单中；万豪国际旗下品牌为此也做出了许多尝试和创新，如JW万豪品牌特色的 ，由酒店专人进行打理，培育应季蔬果，诠释了“从农场到餐桌”的创新健康料理。威斯汀酒店及度假村则通过“ ”、“ ”以及 ”三大品牌核心健康要素，以天梦之床、酣然好梦菜单、威斯汀健康跑路线等设施和健康体验帮助与会者释放压力同时保持健康活力的身心状态，促进会议活动的高效进行。 同样备受关注的 虚拟或混合会议 或将成为常态，虚拟会议具有更高效、打破地域界限、触达更多参会者、录像回看功能便于宣传等优点。线下会议亦有其不可替代性，如与会者和组织方之间的现场互动，实时反馈，餐饮体验等。而混合会议、线下活动结合线上直播的模式是大势所趋，越来越多企业选择这种模式作为办会、策划活动时的标配。万豪国际旗下酒店也致力为宾客提供数字会议设备及技术支持，连通不同地域的参与者，打造线下及云会议的高效连动。

或将成为常态，虚拟会议具有更高效、打破地域界限、触达更多参会者、录像回看功能便于宣传等优点。线下会议亦有其不可替代性，如与会者和组织方之间的现场互动，实时反馈，餐饮体验等。而混合会议、线下活动结合线上直播的模式是大势所趋，越来越多企业选择这种模式作为办会、策划活动时的标配。万豪国际旗下酒店也致力为宾客提供数字会议设备及技术支持，连通不同地域的参与者，打造线下及云会议的高效连动。 随着更多环保法规如《减少一次性用品消耗》以及各地《限塑令》的实施，会议策划者的环保理念得到提升，更多的与会者希望在参与会议的过程中可以减少对环境带来负面影响。推行 环保可持续 的会议活动亦是大势所趋，在体现企业社会责任感的同时更能向与会者传达公司价值观。目前，万豪国际旗下大部分酒店已停止使用一次性塑料吸管，同时公司也在推进以容量较大的可补充装皂液器取代小瓶装即弃淋浴用品。

的会议活动亦是大势所趋，在体现企业社会责任感的同时更能向与会者传达公司价值观。目前，万豪国际旗下大部分酒店已停止使用一次性塑料吸管，同时公司也在推进以容量较大的可补充装皂液器取代小瓶装即弃淋浴用品。 关注国内市场，深化目的地的当地特色体验，将增加会议活动的附加值；过去一年，在国际旅游受限的情况下，会议和活动目的地重新聚焦国内。万豪国际集团多年来深耕中国市场，目前公司在大中华区运营400多家酒店，覆盖100多个城市。为会议策划者提供丰富多样以及安全无忧的会议与活动选择，并充分运用自身品牌矩阵和布局优势，不论是热闹繁华的大都市、充满活力的新兴城市或于休闲度假胜地，从美食文化到风土人文，助力会议组织者打造别具一格的目的地体验。

在富有海滨自然旖旎风光的海口，海口万豪酒店从黎苗竹杆舞欢迎仪式到黎族主题茶歇，再到草坪篝火体验，为会议活动注入了当地少数民族元素；在被椰风海韵包围的石梅湾，石梅湾威斯汀度假酒店拥有近10,000平方米，挑高23米的超大大堂空间。大堂开阔的视野榄迷人海景，充足的自然光线以及清新的空气备受会议策划者青睐，是举办车展的理想场所；黎苗少数民族主题餐饮体验和少数民族互动表演带领客户开启地道的美食与文化之旅；北京瑞吉酒店特别推出的瑜伽、普拉提和太极健康体验，令与会者在忙碌的会议日程间歇释放身心灵，适宜20人以下的小团队；新晋亮相的成都W酒店以热辣的川蜀主题下午茶，和以麻将和熊猫元素为灵感启发的入住礼遇，为会议活动带来耳目一新的地道体验；南宁万豪酒店则于历史悠久的边陲古城南宁，为客户奉上南宁特色恭城油茶；汕头喜来登酒店将带领客户领略汕头小公园，这里是游览汕头旧城胜迹的好去处；酒店还将特别提供汕头特色小吃手打牛肉丸，为客户带去感官和味蕾的双重体验。耸立于青翠竹林和雄伟山峦之间的浙江安吉JW万豪酒店以当地白茶品鉴及茶艺表演（需额外收费）为客户的会议日程注入清新活力；温州威斯汀酒店为经历了一天忙碌日程的客户于35层全日餐厅特别准备了双人特调鸡尾酒，为客户呈现味觉和视觉的双重享受；同时以温州四季流转为契机，安排应季户外活动如春季楠溪江挖笋，感受季节的馈赠。澳门JW万豪酒店邀请客户在会议活动期间参与澳门网红400次咖啡的制作、瑜伽的挑战，为会议日程增添美味和健康元素。

体验全新酒店 激发灵感创意

展望2021年，万豪国际集团计划在亚太区开设近100家酒店，其中约有75%位于中国。中国市场还将迎来三个新品牌包括针对“千禧一代”消费者推出的潮牌 — Moxy酒店以及崇尚生活本质之美的AC Hotels，为更多年轻旅行者带来不同风格的品牌体验。

2021年2月揭幕的上海东方美谷JW万豪酒店，是万豪国际于上海开设的第50家酒店，酒店位于上海之鱼金海湖中心，三面环湖。拥有面积达1,800平方米的会议及活动场地，配备先进视听设备和巨幅全彩LED高清显示屏，可灵活用于举办不同类型的会议及活动。备受期待的W品牌将于今年落地长沙和厦门，并以与众不同的品牌激情元素，激发活动策划师们不一样的灵感。预计于2021年5月开业的长沙W酒店的会议活动空间超过1,000平方米，6楼的露天花园更是发挥策划者奇思妙想的灵感涌动之地。厦门W酒店则预计于7月开业，酒店在鹭岛东部商圈打造了一座流光溢彩的音乐花园，面积达1,000平方米的大宴会厅装设变色灯泡和巨幅LED屏幕，能够营造出别具一格的梦幻灵动氛围。预计于2021年第四季度开业的 Jiuzhaigou, A Ritz-Carlton Reserve选址于九寨沟县漳扎镇，为宾客提供了至臻奢华的目的地历史文化体验。拥有87间采用当地民居传统建筑形式的别墅，酒店公共空间的水景则从九寨沟闻名遐迩的山川湖泊中汲取灵感，立体而灵动，引领客人们沉浸在这处世外之境，是集休闲度假、会议活动为一体的目的地，也是进行团队建设、奖励旅游等商务休闲活动的佳选。2021年第二季度，还将迎来万豪国际亚太区第一家以喜来登焕新设计元素而设计的高端酒店 — 绵阳首开喜来登酒店，酒店以其创新的开放式公共空间设计开创绵阳当地五星级酒店空间设计的先河。酒店设有342间客房，拥有近1,300平方米灵活的会议及宴会空间。酒店还配备汽车影院，真人场地CS俱乐部，蒙古包主题全羊宴，自酿生啤坊，为宾客打造丰富的主题餐饮、户外游乐等休闲娱乐活动。

另外，公司还将于多地打造数个双品牌组合项目，将布局延伸至江苏南京，重庆及江苏昆山等地包括：南京威斯汀温泉度假酒店与南京珺懋傲途格精选酒店，重庆W酒店与重庆江北嘴万怡酒店，昆山淀山湖喜来登酒店与昆山淀山湖雅乐轩酒店，为活动策划提供更加多元灵活的创意选择，体验不同品牌所倡导的会议服务特色。

“提前策划 会聚未来”

万豪国际持续助力商旅会奖市场，为会议活动开启万般精彩可能，即日起至2021年12月31日，在亚太区区参加万豪旅享家（Marriott Bonvoy ）旅行计划的酒店或度假酒店预订2021年12月31日前举行的会议或活动，即可选择享受以下任一礼遇，还有机会解锁更多专享优惠与非凡体验，如瑜伽课程、创意茶歇、团队拓展等活动。在部分大中华区酒店，客户还可享有主账单5%优惠的额外礼遇。

十人免一

两倍积分

每15个付费房晚，可获得一晚免费住宿

了解更多万豪旅享家“提前策划 会聚未来”活动详情及预订，请访问：

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万豪国际集团发布2021会议活动及商旅趋势 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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