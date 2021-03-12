北京2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 孟春之月，盛德在木。3月12日，华彬文化基金会在北京昌平区华彬生态园开展“生态文明 美丽中国”为主题的义务植树活动，该活动还与华彬集团位于云南大理、湖北咸宁等地的健康产业园一起协同联动，播种下百余棵树苗，一同庆祝我国第43个植树节。

全国政协委员、华彬集团董事长严彬每年植树节都会带头进行植树活动，坚持了20多年，并借此契机，带领全体员工深入参与生态文明建设，践行绿色发展理念。严彬表示，新时期、新任务、新要求，要认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以绿色生态助力北京冬奥盛会，以绿色发展振兴美丽乡村。“在抗疫防疫、脱贫攻坚两件艰难而又急迫的事情上，中华民族凝结了伟大脱贫攻坚精神和伟大抗疫精神，我们要宣传好、弘扬好、践行好，使之成为中华民族奋进‘十四五’，迎接建党100周年的伟大精神力量。”严彬说。

荒沙复绿20年 旧貌换新颜

作为北京市防沙治沙先进单位、首都绿化美化花园式单位，华彬生态园曾荣获人民网第十四届人民企业社会责任奖“绿色发展奖”，是北京防风治沙的范本工程。

上世纪90年代起，华彬集团投入持续性的生态修复、环境绿化、美化建设，累计种植下千万株苗木，彻底改变了这里的土地面貌。今天，这座绿化率99%的绿色健康园林，汇集了文化体育、户外休闲运动、酒店餐饮、健康管理、科技农业等健康产业，成为连接京北长城、张家口的特色旅游胜地，带动了区域消费。

共建生态宜居 助力乡村振兴

绿色生态建设为经济发展提供了更多可能，在环境质量改善的同时，华彬生态园积极探索绿色循环发展之路，通过绿色设计、绿色材料、绿色建造，应用绿色能源，加快废弃物资源化利用，自建污水循环系统，打造可持续发展的生态循环体系，加快绿色产业的升级转型。

绿色健康产业赋能乡村振兴，共享高品质生活。不论是巩固拓展脱贫攻坚成果，还是全面推进乡村振兴，“产业”都是源头活水。有了产业做基础，乡村生活品质逐年提升。多年来，华彬生态园为当地创造了千余个就业岗位，许多当地村民不仅积极参与到生态建设改造工作当中，赚上了“生态钱”，乡村生态游、绿色农产品，把绿色生态转化为乡村振兴发展的优势基础。

践行绿色教育 传递健康文化

华彬生态园所在的昌平区也是北京市的生态涵养区。近年来，为巩固京西生态屏障，服务好北京2022年冬奥会，华彬集团利用生态资源优势，“文旅体教”融合发展，引入了斯巴达勇士儿童赛，青少年高尔夫赛事，青少年马术专业等级考试及马球赛事等类型丰富的青少年运动类赛事活动。

以文化为引领，华彬文化基金会将绿色文化理念与青少年教育培养紧密相连，依托生态园的环境优势与完善的配套设施，在此打造了青少年综合教育示范基地，携手国家体育总局对外体育交流中心、北京市中小学体育运动协会，开展国际化的青少年体教融合项目，让青少年儿童在自然环境中增强身体素质训练、感受体育运动的魅力、领悟奥林匹克文化精神。

面向2035远景目标，绿色发展理念不仅是贯穿国家战略始终的核心思想，也与人民群众对高品质生活的向往紧密相连。有了华彬生态园的绿色发展经验，华彬集团将积极复制和推广绿色发展经验，在华彬大理及华彬金桂湖等地播撒绿色希望。

活动当日，在华彬生态园内还举行了第二届微型马拉松暨华彬健康跑（步）道首发仪式，传递“华彬健康，引领时尚”的企业文化理念。

坚守环保初心 拥抱绿色未来 华彬文化基金会开展义务植树活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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