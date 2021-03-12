北京2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 正值消费者权益保护日前夕，国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构SGS受邀参与京东“315品质购物节”活动，联合策划315品质认证会场，为消费者带来各品类优质商品的同时以通俗易懂的语言向消费者科普行业知识以及品质认证标准，让好品质更加深入人心。

SGS不仅是权威的测试机构，同时也是“懂消费者的品质鉴证官”，覆盖品类包括食品、家电、美妆、轻工产品、玩具、纺织及鞋类等。SGS与京东的合作由来已久，早在315品质购物节活动发起之前，SGS就成为京东发起的“品质鉴定专家委员会”的成员之一，通过检测、认证等方式加强品质管控，通过强有力的监督担当起京东平台商品入驻的“净水器”。在2020年618年中大促活动当中，京东就曾与SGS在内的专业第三方机构一同打造了“品质保障”。

本次京东315品质购物节活动带来了众多优选商品，涵盖美妆护肤、数码3C和家用电器等众多品类。SGS也将与京东联合推出品质认证直播活动，打破常规直播模式，专家在专业实验室场景下进行讲解，让消费者亲身感受品质检测，以权威机构专家中立的视角，从品类的各个质量角度进行品质分析，主动将产品性能、质量暴露在阳光下，打造透明的消费生态，帮助用户快速选择优质商品，让购物简单快乐。在直播活动期间还有爆款秒杀和大额神券等优惠活动，同时各品牌也将在直播过程中送出惊喜好礼。

京东315品质购物节活动还准备了十大产业带源头优选的品质好货，包含食品饮料、生鲜果品、电脑办公、手机通讯、家用电器、家装用品、母婴玩具和汽车用品等诸多品类，均是来自各地特色产业带的源头好货，在为消费者提供品质与性价比兼顾的产品的同时，也促进了对应产业带的转型发展。

作为京东的品质伙伴，SGS 协助京东深入供应链全链路质量管理，完善供应链风险防范措施，包括供应商筛选、产品合规，大货检验以及供应链动态管理等环节。从产前预防到全程把控，为消费者提供优异的产品品质。在618、双11等行业大促期间，京东例行通过商品质量指数筛选、溯源检查、入仓检测、神秘抽检等举措加强品质管控，SGS专家参与其中前往全国各地的京东仓库和京东平台上销售的品牌生产源头，驻仓、入厂对近万个品类的商品进行现场监督检查和抽查抽检，将质量指数作为大促准入门槛之一，确保参与活动的商品质量达标。

值得一提的是，京东品质认证采信SGS独立慧鉴自愿性产品认证，获得独立慧鉴认证的产品京东平台上获得品质优选的标签，其可获得京东平台给予的搜索标签和商品详情页资质解读方便消费者选购，同时也会对通过品质认证的商家给予更多的流量倾斜，把好平台商品的质量关。

SGS将持续输出质量保障能力协助京东打造品质认证、品质溯源、品质好货三大核心优势，将“品质消费”的内涵落到实处，为整个电商行业树立了品质标杆。

相关链接 :

https://www.sgsgroup.com.cn/

助力315品质购物节，SGS与京东一道让好品质深入人心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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