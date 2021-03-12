深圳2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着经济水平的提高和自我意识的逐渐觉醒，女性在家庭和社会中的角色已经得到了极大的转变和提升，同时也面临着越来越多的问题与挑战。今年“三八”妇女节，腾讯微保为助力女性群体风险防范意识的提升，特别推出女性主题专场直播，探讨围绕女性理财、保险消费形成特有的经济圈和经济现象，强调女性的价值要让自己定义，并为女性用户送去丰富的节日健康福利及专属关怀。

腾讯微保一直非常关注女性群体，在产品和服务上不断打磨，提升广大女性及其家庭抗风险能力意识，满足女性群体日益追求健康舒适品质生活的需求。一方面，腾讯微保对女性重点关注的内容持续科普，在平台明星产品中，为女性用户提供通俗易懂的健康保险产品解读；另一方面，在平台服务上，微保提供实用的用户教育，通过互联网直播等方式助力提升女性保障意识，同时微保小程序还配合上线暖心服务，比如，给女性用户赠送妇科彩超体检券、洗牙券等健康福利，全方位关注女性健康。

女性癌症发病呈年轻化趋势，保险保障意识逐年提升

相比于男性来说，女性需要在家庭、职场之间进行多重身份转换，无缝连接的快节奏生活压力给女性健康埋下了隐患。世界卫生组织最新统计数据显示，2020年全球乳腺癌新增人数达226万，首次取代肺癌成为全球第一大癌。

根据腾讯微保2020年年度理赔数据，女性疾病高发年龄为31-40岁，而男性疾病的高发年龄是50-60岁，女性疾病高发年龄比男性平均早20年。其中乳腺癌、甲状腺癌、肺癌排在女性高发疾病前三位。日常的门诊险理赔数据，女性赔付次数占比也比男性高出5%。妇科疾病是门诊理赔中的最高发疾病，月经不规则高居门诊理赔榜首，几乎覆盖18-50岁年龄段。



腾讯微保2020年年度女性理赔数据

从日常小病到癌症大病，健康问题给女性带来的是身心与经济上的双重压力。而面对以上诸多健康问题，女性群体的健康危机意识也在日益提升，提前做好保障成为她们应对疾病风险的重要选择。

在腾讯微保理赔案例中，有一位在深圳创业的80后女高管Lucy，在她创业起步正需用钱的阶段，母亲被查出乳腺癌。面对高额医疗费，母亲为了不连累家庭曾一度想放弃治疗。庆幸的是，Lucy曾通过腾讯微保为母亲买过一份微医保·百万医疗险，微保为其报销了近10万元医疗费，后续治疗费用也可得到报销，大大减轻了Lucy的经济压力，更减轻了其母亲的心理负担。

现实生活中，像Lucy这样具有保障意识的女性越来越多。腾讯微保数据显示，2020年平台女性投保总数占比较2019年提升7.17个百分点，其中女性人身险保单数同比提升6.34%。这也进一步说明，女性保险保障意识正在逐渐提升，保险正在成为越来越多女性群体对冲风险的利器。

坚持“用户为本，科技向善”，腾讯微保升级服务为女性用户保驾护航

秉承腾讯“用户为本，科技向善”的使命与愿景，关注女性健康、提升女性用户服务体验是微保近年来发力的重点。

一方面，腾讯微保创建保险内容栏目 — “微保首席计划”，与母婴育儿、保险垂直、医疗健康等大咖合作，对女性群体打造优质保险教育文章，帮助女性了解保险、配置保险，提升女性用户保障意识。

另一方面，借势节点风口，腾讯微保在“三八女神节”、“母亲节”、“520”等特定节日推出定制女性专题直播。2020年腾讯微保“三八女神节”首场直播中，有超400万人次观看。

腾讯微保介绍，今年“三八”妇女节直播将为女性群体定制丰富多元的生活、理财的干货分享，同时也送去一份女性专属关怀。值得期待的是，微保还将深化直播场景与内容，邀请多位具有代表性的嘉宾，针对当下热议的女性话题进行深入探讨。

当下女性群体越来越独立，女性消费者内心埋藏着的勇敢、独立、自信的强大基因值得社会关注，其保险保障需求也正在显示出更大的个性化和差异性。腾讯微保将从满足女性用户的需要出发，积极探索升级保险产品与服务，为广大女性用户构建坚实的保障后盾。

腾讯微保发布女性理赔数据 为“她力量”保驾护航 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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