水晶邮轮成为首间于美洲地区复航的海洋邮轮公司

率先进驻巴哈马邮轮母港 携手巴哈马带动美洲邮轮行业复苏

2021年7月正式展开拿骚及比米尼出发的世外桃源巴哈马探索之旅

巴哈马拿骚和美国迈阿密2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 水晶邮轮与巴哈马旅游及航空部联合召开在线新闻发布会,宣布水晶旗下获奖无数的旗舰海洋邮轮 — “水晶尚宁号”将于2021年7月3日起从拿骚正式复航,展开全新世外桃源巴哈马探索之旅航线,包括共16个往返拿骚的7晚精选航程,以及于2021年7月4日起开展共16个往返比米尼的7晚精选航程。随着“水晶尚宁号”全新世外桃源巴哈马探索之旅正式启航,水晶邮轮不仅是有史以来第一间以巴哈马为母港的邮轮公司,更是美洲邮轮行业停摆近一年以来率先正式复航的海洋邮轮公司。水晶邮轮代总裁兼行政总裁Jack Anderson 先生、巴哈马旅游及航空部长Dionisio D’Aguilar先生及总干事Joy Jibrilu女士一同出席新闻发布会,宣布双方合作推出巴哈马母港航线。



水晶尚宁号邮轮

水晶邮轮代总裁兼行政总裁Jack Anderson 先生表示:“我们一直都在热切期待能够早日与水晶邮轮的旅客在船上再相聚,终于我们即将在巴哈马的碧海蓝天之中迎来这一天,对此我们感到非常兴奋。全球各地包括巴哈马的经济都遭受新冠肺炎疫情重创,水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅,不仅为奢华旅游鉴赏家们带来超越想象的全方位非凡水晶体验,更将推动巴哈马入境旅游发展,并为当地的航空业、餐饮业、零售业及酒店服务业带来巨大商机以及创造就业机会,助力推动巴哈马政府重启经济活动和旅游业复苏。”

巴哈马旅游及航空部长 Dionisio D’Aguilar先生表示:“我们已经准备就绪,欢迎邮轮旅客再次到访巴哈马。我们很高兴与水晶邮轮展开合作,携手复苏巴哈马旅游业,为民众提供商机和就业保障。水晶邮轮将正式成为唯一一家推出巴哈马岛国专属行程的邮轮公司,全新世外桃源巴哈马探索之旅不单为旅客带来富有巴哈马特色的邮轮航程,更将带动当地旅游经济,为巴哈马各个社区的人民带来极大帮助。我们致力保障所有旅客的安全与健康,除了落实严谨的防控措施之外,巴哈马拥有众多的天然岛屿,旅客来到这个梦寐以求的旅游目的地,不但可享受户外导向的跳岛旅游体验,更能感受到巴哈马人的热情奔放,绝对会有宾至如归的感觉。”

Jack Anderson 先生续指:“水晶邮轮与巴哈马政府是在相互信任的基础上开展此次合作。过去数月以来,水晶邮轮一直在为复航作积极准备,并与巴哈马政府紧密沟通和进行规划,确保船上及岸上均落实严谨的安全防控细则。我们的姊妹邮轮品牌 — 星梦邮轮在亚洲地区复航至今已有7个多月,凭借严格的防控和管理,一直保持船上零疫情的纪录。水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅造访的目的地均在巴哈马境内,因此旅客无需担心边界关闭的问题;与此同时,巴哈马邻近北美洲,当地旅客无需舟车劳顿即可享受久违的出国旅游的乐趣。”

享受久违的探索旅游乐趣

水晶邮轮旗下所有船舶包括水晶海洋邮轮、水晶河川邮轮、水晶游艇及水晶极地破冰级游艇系列,宾客空间比率均超越同业接近一倍,为业界之冠。“水晶尚宁号”复航之后,随着载客量减低,宾客空间比率进一步扩大,宾客之间可保持更安全的社交距离。水晶邮轮独树一格的魅力,不仅止于宽敞舒适的套房及社交空间、高贵典雅的外在设计及内装、丰富多元的活动及海上增益体验;更重要的是,从旅客登上邮轮的那一刻起,即可感受到水晶无上尊宠的个性化礼待。水晶邮轮诚邀您登上“水晶尚宁号”,开启崭新旅程,发现巴哈马与周边群岛的浪漫及妩媚风情。巴哈马终年阳光普照,生态资源丰富,各式各样的户外活动一应俱全,不论是出海深潜、浮潜、海钓,或漫步在巴哈马绵延数千公里长的海岸线,沈浸在加勒比海令人难以抗拒的蔚蓝海洋魅力,或在沙滩度假村细品独特的异国料理风味,享受极致奢华的住宿体验,一定让您的假期过得充实精彩。

Jack Anderson 先生指出:“探索旅行是近年出现的旅游新趋势。因为受疫情影响,人们长期困在家中,必有一定的不安和焦虑的情绪,水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅航线,正好让大家可以释放这些负面的情绪,焕活身心,享受久违的旅游乐趣。世外桃源巴哈马探索之旅的精选目的地当中,包括仅有私人游艇可以到访的隐世秘境,水晶的旅客将透过这条首创的邮轮航线,尊享独一无二的超凡体验。”

巴哈马首都拿骚距离美国迈阿密仅一箭之遙。旅客可以漫步在拿骚市中心最富有历史感的港湾街上,尽情感受巴哈马历史及享受加勒比海独特的文化艺术氛围,拿骚拥有多达17座景色绝佳的海滩,海底的珊瑚礁和鱼类五彩缤纷、千姿百态,既美丽又神秘。与拿骚毗邻的天堂岛上,尽是豪華的度假村。旅客可到拿骚世界上最大的跳蚤市场之一享受购物的乐趣,再到当地一家五星级餐厅,参观这个被誉为世界第三大私人酒窖所珍藏的美酒佳酿。这个酒窖据说是由臭名昭著的海盜Howard Graysmith所建。离开拿骚,旅客可以到世界知名的海钓之都 — 比米尼乘船海钓。据称,小说《老人与海》就是海明威在巴哈马海钓时引发的灵感。除此之外,旅客亦可前往坐落在比米尼的私人海上绿洲The Beach Club,尽情享受度假村内的泻湖泳池、吊床、海滨小屋及鸡尾酒酒廊等休闲娱乐设施。不论从拿骚或比米尼出发,旅行鉴赏家都可透过水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅发掘每个目的地的迷人面貌,获得毕生难忘的旅游体验。除了拿骚和比米尼,世外桃源巴哈马探索之旅的4个精选目的地包括:

哈勃岛 — 被誉为“加勒比海的楠塔基特”,以新英格兰风格建築及粉红沙滩著称,曾经是巴哈马首都的哈勃岛连续两次获美国《Travel + Leisure》杂志评选为 加勒比海最佳岛屿 。岛上的祈祷者的洞穴、玻璃窗大桥和位于伊柳塞拉岛以北的蓝宝石蓝洞尤其值得探索。

— 被誉为“加勒比海的楠塔基特”,以新英格兰风格建築及粉红沙滩著称,曾经是巴哈马首都的哈勃岛连续两次获美国《Travel + Leisure》杂志评选为 。岛上的祈祷者的洞穴、玻璃窗大桥和位于伊柳塞拉岛以北的蓝宝石蓝洞尤其值得探索。 大埃克苏马岛 — 埃克苏马岛由300多个珊瑚礁和小岛组成,而大埃克苏马岛为埃克苏马群岛中最大的岛屿,是宇航员在外太空中最容易辨识的地表目标之一。大埃克苏马岛以会游泳的豬闻名。在这里,旅客可以和可爱的小豬们共泳;尽情跳岛、登上无人岛的忘忧秘境彻底放空;潜进蓝色珊瑚礁天堂,体验顶级浮潛;探寻神秘洞穴;驾驶酷炫的越野沙滩车,沿着海岸线驰骋;或出海深 潜 。

— 埃克苏马岛由300多个珊瑚礁和小岛组成,而大埃克苏马岛为埃克苏马群岛中最大的岛屿,是宇航员在外太空中最容易辨识的地表目标之一。大埃克苏马岛以会游泳的豬闻名。在这里,旅客可以和可爱的小豬们共泳;尽情跳岛、登上无人岛的忘忧秘境彻底放空;潜进蓝色珊瑚礁天堂,体验顶级浮潛;探寻神秘洞穴;驾驶酷炫的越野沙滩车,沿着海岸线驰骋;或出海深 。 圣萨尔瓦多岛 — 圣萨尔瓦多岛拥有逾50个 潜 水胜地及极致海滩秘境。在这里,旅客可以徒步上山拜访华特林古堡遗迹,爬上法国湾的瞭望塔登高望远和寻访纪念哥伦布首次登陆美洲的十字架石。

— 圣萨尔瓦多岛拥有逾50个 水胜地及极致海滩秘境。在这里,旅客可以徒步上山拜访华特林古堡遗迹,爬上法国湾的瞭望塔登高望远和寻访纪念哥伦布首次登陆美洲的十字架石。 长岛 — 长岛长80英里,被北回归线一分为二, 两侧 风景线迥然不同。长岛以柔软的白色沙滩、色彩饱满鲜艳的海水、葱翠茂密的植被闻名。在这里,旅客可以到岛上的哈密尔顿洞穴和迪恩斯蓝洞,探索独特的地质奇观及海洋洞穴生态。据说世界上最蓝最深邃的海就在岛上的高登海滩。



巴哈马首府拿骚海滨风光

水晶邮轮团队正在与各方紧密合作进一步确认及优化以上访问港的行程和安排;而且在优先考量旅客安全的前提下,船长将在航程中依天候状况或其它任何不可抗力因素适时调整行程。

水晶邮轮亦与岸上业界伙伴一起为旅客严选包含当地酒店住宿在内的拿骚和比米尼岸上延伸游览行程,确保旅客从登船前至离船后均可享有安心无忧的邮轮旅游体验。水晶邮轮为“水晶尚宁号”旅客提供的巴哈马岸上酒店住宿包括拿骚的SLS Baha Mar海滩渡假村,以及位于比米尼云顶世界的希尔顿酒店。这些岸上酒店均设有宽敞奢适的客房和一应俱全的现代化设施,并每日供应免费早餐。旅客可选择到度假村内的水疗中心放松身心、到高尔夫球场练习挥杆,或到娱乐场试试手气,更可在酒店餐厅尽情享用充满热带风情的加勒比海料理。拿骚和比米尼的岸上酒店住宿包括机场酒店往返接送服务、税项及酒店设施费在内,价格分别为每人359美元和299美元起。



巴哈马海岛风光

全面的安全防控细则

水晶邮轮于2月18日公布最新升级版的Crystal Clean+ 船队安全防控细则(以下简称为Crystal Clean+ ),规定所有旅客必须在出发前14天完成新冠疫苗接种。除了疫苗接种,Crystal Clean+ 4.0的其它规定包括所有旅客及船员必须持有新冠病毒核酸检测阴性证明、减低载客量、安全社交距离指引、弹性执行口罩佩戴指南及进行健康申报等。

为了鼓励旅客随心预订,安心出游,水晶邮轮为旅客推出多项精彩优惠礼遇,包括降低定金、结清尾款条款放宽至出发前至少60天须结清尾款,以及提供各种奖励等。水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅优惠票价由每人1,999美元起。其它优惠包括预订立减500美元(Book Now Savings)、500美元机票优惠(air savings)及各房型的最优惠票价(Best Available Savings by category)等。水晶邮轮将赠送每位旅客125美元的As You Wish船上零用金,而水晶荟会员更将获得双倍积分,最高可节省5%;首次体验水晶之旅的旅客可享有2.5%的折扣;单人出游的旅客则只需支付常规票价的125%。水晶邮轮的Crystal Confidence政策已将免付定金使用期延至2021年4月5日。旅客可以同时使用Easy Book 计划的优惠,预订时仅须缴付低至15%的定金。水晶全新的世外桃源巴哈马探索之旅定于2021年3月18日开放予旅客预订;旅客可使用未来航次信用额度及已支付的未来航次预付金(Future Cruise Payments)抵付新行程的费用。

“水晶尚宁号”原定于7月8日至10月19日开展的航线将全数改为全新的世外桃源巴哈马探索之旅航线。 受影响的旅客可选择改签行程,并获得原定行程实付船票总金额115%的信用额度补偿。

水晶邮轮领航全球奢华邮轮旅游业发展逾30载。自创立以来,水晶邮轮团队凭借对细节的不懈追求,一直致力为旅客打造宽敞舒适的船上空间,坚持提供细致周到的个性化服务和无可比拟的奢适娱乐、增益及餐饮体验,为奢华旅游鉴赏家们带来超越想象的全方位非凡水晶体验。船上设有多家特色餐厅,包括日籍名厨松久信幸(Nobu Matsuhisa)唯一的海上餐厅 — 海马日式料理餐厅Umi Uma,旅客无须远赴千里即可一价尽享环球餐饮及品尝世界顶级珍馐美馔,无限畅饮美酒、啤酒和高级烈酒,带给味蕾米其林星级的奢华享受。

