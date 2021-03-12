华钦科技董事长致股东的一封信

香港2021年3月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华钦科技集团公司（纳斯达克代码：CLPS，以下简称“华钦科技”或“集团”）今日公布董事长致股东的一封信，全文刊登如下，在此推荐全体股东阅读。

尊敬的股东们：

华钦科技刚刚发布了2021财年半年报，良好的业绩表明了我们的增长战略行之有效。基于强劲的发展势头，我们将继续投入资源，持续提升自身实力，通过发展新业务、新产品和新技术，继续为客户提供高品质的IT服务。此外，在各行业领域新业务的发展也将有助于我们的增长，进一步提高我们在高质量IT服务方面的竞争优势，并专注于以数字化助力客户实现战略发展目标。

在此，我向各位股东们报告我们近期计划实现的目标，对华钦科技在2021财年的发展预期做出参考。

1. 业务拓展

2021财年上半年，华钦科技的各项业绩指标实现持续增长。基于持续增长的IT服务需求，我们的总收入同比增长37.0%，随着运营效率的提高，营业利润同比大幅增长213.5%，净利润也达到了114.9%的同比增长。

在本财年度接下来的时间里，华钦科技将继续秉持全球化战略，开拓全球市场，充分发挥位于全球各地分支机构的交付能力，逐步拓展东南亚、日本、美国等海外市场的IT服务业务，为全球客户提供高质量的IT服务。另外，我们在国内也将积极发展金融领域相关的合作伙伴，共同开拓海内外市场，运用前沿技术为客户解决业务挑战，并以此提升我们的业绩。基于此，预计在2021财年，我们将获得30%-35%的收入增长以及60%-65%的Non-GAAP净利润增长。

2. 持续研发

在华钦创新研究院的支持下，我们将继续推进大数据、云计算、机器人流程自动化（RPA）和人工智能（AI）等各项创新技术的研发和应用，专注于为客户拓展更高效的应用场景，提升服务客户的效率和满意度，助力客户实现数字化转型。

3. 人才供应

为了满足全球金融客户对IT服务和解决方案的需求，我们始终重视人才供应链的发展和培养。随着全球化战略的实施，我们的人才培养合作项目也将进一步向香港、新加坡等海外市场进行扩展。此外，在打造银行、保险等金融领域科技人才的基础上，我们还将引入更多领域的技术和业务培训，并根据客户的需要进行定制，这将为我们成为IT专业培训领导者打下坚实基础。

4. 收并购

在2021财年下半年，海内外的收并购将成为工作推进的一个重点。在国内，我们的收并购策略是与华钦科技主营业务有类似或互补的商业模式、可运用前沿技术提供创新解决方案的目标公司，海外收并购则侧重渠道，专注于与华钦科技有类似的商业模式和行业客户覆盖的目标公司，目标区域包括东南亚、美国等。

此外，我们也将在其他业务领域开展收并购活动，希望通过孵化新的增长引擎，促进业务增长模式多样化发展。

5. 融资

对于此次融资，我们已于2021年3月3日以每股6美元的价格成功完成了价值1600万美元的注册直接发行。本次融资将为华钦科技进行全球扩张、研发、人才发展以及日常运营和资本用途等未来发展提供支持，有利于集团更健康快速增长，以更大的利润回报投资者。

综上所述，2021财年，华钦科技将继续致力于努力打造一流的IT咨询和解决方案服务，以优秀的公司治理水平和良好业绩回报股东。我谨代表华钦科技，感谢我们的员工、合作伙伴以及股东们，在华钦科技迈向成长新征途中给予我们坚定不移的支持和信心。最后，祝愿大家平安健康、顺遂无忧！

杨晓峰

华钦科技董事长

华钦科技集团公司简介

华钦科技集团公司（纳斯达克股票代码：CLPS）总部位于中国香港，是一家专注于银行、保险和金融领域领先的信息技术（“IT”）咨询和解决方案服务提供商。集团一直担任 IT 解决方案提供商，服务于全球金融行业不断增长的客户，其中包括美国、欧洲、澳大利亚、中国香港和东南亚的大型金融机构及其在中国的IT研发中心。集团目前共拥有19所交付和研发中心来服务于不同地区的客户。集团中国大陆的交付和研发中心位于上海、北京、大连、天津、保定、成都、广州、深圳、杭州、苏州和海南，集团其余八所国际交付和研发中心分别位于中国香港、美国、英国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚和印度。有关集团的更多信息，请访问：https://ir.clpsglobal.com/，或关注华钦科技的官方账号Facebook，LinkedIn，Twitter。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条的含义和保护范围内的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括有关集团信念、计划、目标、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，并涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素。这可能超出了集团的控制权，可能导致公司的实际业绩、表现、资本、所有权或成就与此类前瞻性声明中明示或暗示的未来业绩，表现或成就产生重大差异。所有此类前瞻性陈述均适用于此项警示性通知，包括但不限于集团未来增长、表现、成果的预期，集团利用各类商业、并购、技术等相关机会和举措的能力，以及集团近期在美国证券交易委员会的报告和备案中描述的风险和不确定性。此类报告可应要求由集团提供，或通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 查询。集团没有义务也不承诺在此日期之后或在其他任何此类陈述的相应日期之后更新，修改或更正任何前瞻性声明。

详情请联系：

华钦科技集团公司

Rhon Galicha

投资者关系办公室

电话：+86-182-2192-5378

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