倡导科学诊疗，呼吁共建无痫未来

深圳2021年3月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月13日，由中国抗癫痫协会主办，人民日报社健康时报提供媒体战略支持，中国抗癫痫协会青年委员会、中国抗癫痫协会病友工作委员会承办，西安杨森制药有限公司提供支持的“抗痫守护者”首届癫痫科普大赛正式拉开序幕。各方代表受邀出席启动会，共同开启以“抗痫守护者”为主题、由相关专业医护人员参与的癫痫科普竞赛活动。著名影视演员万茜女士作为健康中国·癫痫关爱宣传大使，通过视频连线呼吁全社会关爱癫痫患者，为“抗痫守护者”助力。

此次科普大赛积极响应“健康中国2030”的号召，动员并激励广大癫痫工作者参与科普创作，激发科普创作源头活力，普及癫痫疾病相关知识及规范诊疗，呼吁全社会正确认识癫痫疾病，营造理解与关爱癫痫患者的良好氛围，全面推进人民健康事业发展。

癫痫，是大脑神经元突发性异常放电，导致短暂的大脑功能障碍的一种慢性疾病。世界卫生组织已将癫痫列为重点防治的神经精神系统疾病之一。据估算中国约有900万癫痫患者[1]，同时每年有40万左右新发癫痫患者[2]。

癫痫疾病起病复杂、发作多样，严重影响着癫痫患者及家庭的生活质量和身心健康。然而，癫痫并非不治之症。各国临床研究表明，对于新诊断的癫痫人群，如果接受规范合理的抗癫痫药物治疗，70%～80%的发作是可以控制的[3]。

中国抗癫痫协会会长洪震教授指出：癫痫对于个人、家庭和社会带来严重的负面影响。社会公众普遍存在对癫痫疾病的误解和对癫痫患者的歧视，癫痫发作给患者带来身体痛苦的同时也带来了极大的心理问题。将近80%的癫痫患者生活在低收入和中等收入国家，低收入国家75%以上的癫痫患者无法获得治疗[4]。

癫痫严重影响患者和家庭的生活质量，并日益成为备受关注的公共卫生问题和社会问题之一，世界卫生组织已将其列为重点防治的神经精神系统疾病。癫痫患者的教育、就业、婚姻和生育等问题也值得特别关注。通过癫痫科普教育，能够提升患者与家属对于疾病的认识和对规范治疗的依从性，提升农村和城市社区卫生中心广大医务工作者癫痫诊疗能力，加强对癫痫患者的管理，从而提高癫痫发作的控制率，帮助患者获得更好的治疗预后效果。向社会各界广泛宣传癫痫相关知识的同时，希望呼吁政府相关部门、科研机构及广大民众，认识癫痫疾病、重视癫痫研究、关爱癫痫患者。

5G时代和新媒体的发展，助力人们战胜了疫情的挑战。在疫情新常态下，借助线上平台和数字化技术手段开展癫痫科普大赛，有助于推动各级医疗机构癫痫诊疗水平的提高、消除人们对癫痫的歧视和偏见。人民日报社健康时报、人民日报健康客户端总编助理李晨玉先生表示：“癫痫患者同样拥有对美好生活的期盼，我们希望发挥媒体的宣传优势，呼吁全社会都来关注这一疾病，关爱支持癫痫患者和他们的家人，共同绘制无痫未来，共建共享健康中国。”

目前药物仍是癫痫治疗的首选，近几年癫痫外科手术治疗发展迅速，包括神经调控等新技术都给癫痫患者带来了新的希望。我们将通过“抗痫守护者”首届癫痫科普大赛，让大家了解癫痫在脑科学研究中的地位和重要性，同时向广大癫痫患者和家属传递重要信息。随着国家脑科学研究的深入，癫痫学科发展将更加迅速，今天难治性癫痫，明天就可能被攻克，为癫痫患者带来崭新的希望和光明的前景。

“抗痫守护者”首届癫痫科普大赛从3月份开始，动员全国癫痫领域的医护工作者，围绕癫痫科普知识、就医常见误区、患者故事、患者健康生活方式如合理用药、合理膳食、合理锻炼、心理健康、日常照护等相关主题，以视频形式参赛。整个活动将持续至6月，并在6月28日“国际癫痫关爱日”举办决赛。

[1] 2011年抗癫痫药物应用专家共识 [2] 临床诊疗指南：癫痫病分册（2015修订版） [3] 临床诊疗指南：癫痫病分册（2015修订版） [4] 全球癫痫报告

“抗痫守护者”首届癫痫科普大赛正式启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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