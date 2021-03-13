苏州2021年3月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021第六届易贸生物产业大会(EBC)于3月12-13日在苏州国际博览中心隆重召开。此次EBC峰会除了以诊断、治疗、用药全产业链话题为主的四大分论坛以外，还有与论坛同时开展的易贸生物产业展览, 仪器、耗材、服务等供应商共聚一堂。峰会聚焦生物医学领域最新研究进展及研究瓶颈，融汇诸多业界精英的研究成果，与诸多行业协会、机构、企业，专家一起，推动生物学领域研究成果向临床的转化。

作为生物制药一次性使用系统主要供应商之一，圣戈班生命科学也参加了此次大会，并发表了题为“圣戈班一次性系统全球及本地的供应优化”的专题演讲，圣戈班特邀嘉宾-岸迈生物副总裁苏建华博士首先分享了一次性产品如何帮助生物制药产品快速上市，圣戈班生命科学销售市场总监张树明先生随后介绍了圣戈班全球和本地供应布局，最后圣戈班生命科学生物制药全国销售经理庄锦昊还全面地介绍了圣戈班生物制药一次性产品解决方案。



圣戈班生命科学专题演讲

随着一次性技术在药物生产中得到越来越多的应用，尤其在疫情常态化时期，供应商对于一次性产品生产的质量控制和稳定供应变得非常重要。为了在保障质量的前提下缩短货期，更好地服务中国客户，圣戈班快速行动，并于去年底在杭州建成生物制药工艺一次性耗材本地化产线。

圣戈班生命科学销售市场总监张树明先生在接受中国生物器材网采访时提到：“我们本次展出的是杭州本地生产的2D3D生物储液袋、过滤器以及一次性组装管路系统，未来我们还有很多组件都将在杭州工厂陆续生产。我们本地化产线的亮点在于，在完全遵守全球质量管理体系的同时，我们也做了生产配套的升级，区别于市场上大部分的半手工的生产方式，我们3D生物储液袋采用的是全自动的生产设备，这样可以确保生产批次的稳定和更高的生产效率。到目前为止，圣戈班正在全力为新冠疫苗生产提供一次性组装系统产品。”



圣戈班首次公开展出的本地化生产2D3D生物储液袋



圣戈班生物制药一次性组装系统展品

圣戈班秉承用先进材料提升人们生活品质的理念，利用其材料专长，为生物制药工艺、细胞/基因治疗和静脉治疗等提供高性能组件产品，并将不断优化本地供应。除了为客户提供合作设计开发外，圣戈班生命科学更是高度重视全球质量体系和法规符合性，并不断加大研发投入，致力于为中国生物制药客户带来优质、可靠、快速的服务。

圣戈班携本地化生物制药一次性产品首次亮相易贸生物产业大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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