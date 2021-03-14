移民的新困扰：新冠对加拿大女性就业的长期伤害

加拿大统计局最新的就业市场数据显示，到一月底为止加拿大的就业人口比新冠病毒肺炎疫情开始前减少了85万8千人。 疫情带来的失业问题对女性打工者群体的打击更大，因为在COVID-19病毒肺炎疫情下受到打击最严重的是以女性为主体的行业，如酒店、旅馆、餐饮业、零售商店等服务行业。 COVID-19病毒肺炎疫情以来加拿大有至少50万女性丢掉了工作，她们中有不少是低时薪打工者和移民打工者。虽然这些丢掉工作的女性打工者中会有不少在将来重新就业，但也会有不少人永久性地离开就业市场。 加拿大皇家银行最近发布的一个研究报告说，有约10万加拿大女性就业年龄人口自COVID-19病毒肺炎疫情以来彻底离开了就业市场、不再寻找就业岗位，这个数字十倍于男性就业年龄人口彻底离开就业市场的人数。 因为COVID-19病毒肺炎疫情带来的行业停止运转问题而失业的就业年龄人口中，受到影响更大的是有孩子的母亲、有色人种少数族裔女性、新移民女性等。 上述皇家银行研究报告作者之一的Dawn Desjardins指出，加拿大的繁荣昌盛需要每个劳动年龄人口的积极参与，如果加拿大女性就业年龄人口有像男性就业年龄人口那样高的就业比例，则加…