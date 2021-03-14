你知道吗？这几座国内的超美岛屿，美不胜收，堪比马尔代夫！_旅游

原创 你知道吗？这几座国内的超美岛屿，美不胜收，堪比马尔代夫！ 2021-03-14 10:08 来源: 蝶衣羽化 原标题：你知道吗？这几座国内的超美岛屿，美不胜收，堪比马尔代夫！ 国内的超美岛屿，美不胜收，堪比马尔代夫！ 在很多女生眼中，那些浪漫的国外海岛，例如马尔代夫、济州岛等等，似乎连空气中都充满着浪漫的气息。网络上一张张美如画的迷人景色，也吸引着无数年轻人心之向往。但遥远的路途、昂贵的费用，也让不少年轻人望而却步，同时也难免心生遗憾。 为了满足大家的心愿，能够给青春的年华留下更多美好的回忆！今天跟大家分享几个我们国内的超美小岛，有的堪称中国版的“马尔代夫”、“圣托里尼”、“济州岛”！同样的风景，同样的感受，更加实惠的价格，不仅不用担心自己语言沟通的问题，更不需要繁琐的签证手续，让我们来一场真正的浪漫旅行吧！还不赶紧行动起来，让我们看看祖国的风景如画！ 大鹿岛-中国北方的“夏威夷” 位于辽宁省的大鹿岛，常年被绿色植被覆盖，岛上的生态环境极佳，冬暖夏凉，由于岛的形状犹如仙鹿般，故取名为大鹿岛，被人们誉为“东方的夏威夷”！ 岛上的旅游开发相对完善，已经被国家评为4A级旅游景区。休闲度…