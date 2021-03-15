上海宝格丽酒店被爆不换枕套！知名评测博主发现多家超五星酒店乱象-财经-金融界

近日，梨视频旗下“滤镜粉碎机”发布了一条涉及上海、三亚等地知名五星级酒店的测评视频。其中，三亚亚特兰蒂斯马桶里外都没刷干净，漱口杯都没有清洗更换；上海世茂洲际（深坑）酒店世贸深坑酒店掀开床单，床垫大片黄色污渍；换了入住客人后，上海宝格丽6个枕头有3个没换枕套，茶杯也都没更换。 天眼查A PP 显示，视频中涉事的上海世茂洲际（深坑）酒店关联企业为上海世茂槿拓置业有限公司佘山世茂洲际酒店，成立于2018年4月，负责人为孙岩，经营范围包括餐饮服务、旅馆、健身服务、足浴场所、票务代理等。其行政处罚信息显示，该公司于2019年12月因公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、水质、顾客用品和卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求被上海市卫生健康委员会行政罚款800元。 视频中提到的三亚亚特兰蒂斯酒店关联公司为海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店，成立于2015年8月，负责人为郭庆，经营范围包括资产管理、文化娱乐项目的经营和管理、酒店经营和管理等。该公司背后为海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司，后者股东为复星旅游文化集团（香港）有限公司。其经营异常信息显示，2017年7月，该公司曾被…