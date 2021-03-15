上海2021年3月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近年来，中央和地方各级政府持续加大环境治理的政策力度，而受新冠疫情影响，消费者对健康环保的需求也愈发迫切。在此背景下，环保产业近来呈现出加速回暖的态势，尤其是材料、节能、水处理等领域更是增长迅猛。

同时，随着国家经济的转型升级，绿色发展成为我国经济发展的主旋律。作为环保产业的重要领域，我国水处理产业链发展逐渐完善，未来水处理产业空间有望逐步被释放，这无异于为行业的发展铺就了一条黄金通道。

6月2-4日，第十四届上海国际水处理展览会即将于上海国家会展中心再度召开，无疑为水处理业界人士提供了一个获取行业动态、了解市场趋势、开拓商机的绝佳平台。



2020上海国际水展现场

品牌齐聚 引领行业发展

作为全球范围内超大规模的水处理展示平台，上海国际水展旨在将传统的市政、工业水处理、民用与水环境综合治理相融合，打造具有行业影响力的商贸交流平台。2021年，展会展出规模将超100,000平米，预计将汇聚约2,400家优质展商。

不仅有景津、康泰、同臣、合续、江苏苏东、麦斯特、无锡博美、琵乐、杜邦、苏伊士、美国海德能、时代沃顿、汉华、万华、CSM、久吾、怡口、开能、吉之美、碧丽、德国法兹、德国绿贝、帝尔塔、森乐等一众“老朋友”蓄势待发，更有博瑞德、亿昇、碧水水务、安尼康、久保田、奥德、碧水源、中化膜、曼胡默尔、求是膜、碟滤、美富特、德兹曼、瑞尔特、汉高、好自然、裕豪、家乐士等“新面孔”盛装出席。

展会现场演示的前沿技术和产品横跨市政、工业及民用三大领域，包括：污水处理、膜及膜组件、污泥处置、水务工程、环境监测、工业纯水、净水设备、饮水设备以及仪器仪表、泵阀管道、药剂、杀菌消毒等主要设备及相关配套部件，为观众提供了完整的水行业全产业链环保技术与服务解决方案。

大咖齐聚 纵论产业格局

展会主办方还将联合GWI国际环保平台、澳大利亚水管理公司、中国国际贸易促进委员会建设行业分会水工业委员会、村镇环境科技产业联盟、中关村中科水环境保护技术创新推广中心、青岛阿迪埃脱盐中心、中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会、上海排水行业协会、上海排水行业协会污水处理运营专业委员会、上海仪器仪表行业协会、上海工业自动化仪表研究院有限公司、全国环境监测行业技术创新与协作联盟、上海市排水行业协会、上海市供水管理处、上海市房地产行业协会、江苏省净水设备制造行业协会、浙江省家用电器流通协会、山东家电行业协会净水分会、上海市房协建筑节能委员会、上海市节能工程技术协会酒店分会、中净联等多家行业协会及机构，以及工业水处理、弗戈工业传媒、现代家电、中国直饮水、九正建材网、水工业市场、环境质量与监测网、地下水与土壤监测网等多家行业权威媒体，推出30余场行业主题活动与专题论坛。

工业领域，会议主题将深入废水处理、村镇污水处理、智慧水务、垃圾渗滤液处理、环境监测等，而民用领域，会议主题将深入建筑给排水、高档住宅、星级酒店、学校后勤、商业办公等，并邀请行业协会代表、知名专家学者、龙头企业代表到场分析行业发展趋势，分享前沿产品与技术创新，为水处理上下游产业链搭建一个交流协作平台，从而加强行业资源整合。

部分同期会议如下：

第五届IWLF国际工业水领袖论坛

2021工业废水处理与零排放技术研讨会

村镇污水处理实用技术研讨会

第五届中国智慧水务高峰会议暨2021长三角污水厂运维管理高峰论坛

2021工业污水提标升级改造技术研讨会

2021年首届长三角水环境监测技术及应用交流会

第二届长三角高校环境技术交流峰会

2021华东六省一市智慧水务高端论坛

第五届长三角给排水设计师大会

2021工业环保治理及节能技术研讨会

2021中国全屋及商用净水营销峰会

2021UVC LED产业现状及技术趋势研讨会

2021学校后勤装备发展高峰论坛

2021舒适家居行业发展论坛

2021中国净水行业新市场、新产品、新技术、新材料、新营销模式高峰论坛

2021水处理产业合作发展交流会暨山东净水营销创新模式专题会

2021中国净水行业营销发展及创新论坛

2021酒店舒适与节能系统技术论坛

2021房地产舒适乐居论坛

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上海国际水展预登记开启 加速释放水处理行业市场空间 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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