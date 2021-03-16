宁夏：乘势而上 “高铁＋旅游”为发展谋新篇

中国网3月16日讯 为积极拓展周边客源市场，做好银西高铁开通后的引客入宁工作，宁夏文化和旅游厅组织各市县（区）文化和旅游局，各景区、旅行社、旅游商品企业，于3月18日至20日赴陕西西安开展“坐着高铁游宁夏，给心灵放个假”专场宣传推介活动。通过文化旅游资源推介、沉浸式情景演绎、非遗表演等形式，解读宁夏的历史文化、推介星空、美食、休闲康养等资源产品，深挖“给心灵放个假”内涵，让陕西游客全方位地认识美丽新宁夏。 2020年底，银西高铁顺利通车，构建了以银川为中心的宁夏沿黄城市群和以西安为中心的关中城市群之间的快速通道，两地往来更加便捷，为文化和旅游紧密合作搭起快速通道。随着爆款剧《山海情》的热播，去宁夏旅游，打卡拍摄地闽宁镇，吃盐池滩羊肉，品贺兰红葡萄酒，已成为不少陕西游客的新选择。 本次活动将以“开往银川的高铁”为核心，着重突出黄河文化、大漠星空、酒庄休闲、红色主题、动感体验、长城遗址，让陕西游客跟随银西高铁在宁夏寻找“星星的故乡”，感受雄浑的大漠风光，醉倒在沙湖的湖光山色，徜徉在“贺兰山下果园成”的秀丽风光，穿越神秘的西夏陵，置身贺兰山岩画与远古对话，追寻至尊宝和紫霞仙子的踪迹，宿营沙漠…