宗角禄康公园喷泉开放啦

宗角禄康公园喷泉。记者 次吉 摄 为了给广大市民营造更加靓丽的休闲环境，去年布达拉宫广场管理处在宗角禄康公园两处观景湖内新增了16个喷泉。 3月15日，记者从布达拉宫广场管理处了解到，宗角禄康公园喷泉从3月初湖面解冻开始开放。 布达拉宫广场管理处相关负责人告诉记者，公园内安装的喷泉为曝气机喷泉，为了增加层次感，曝气机喷泉特意设计了高低交叉不等的方案来优化感观，高的曝气机喷起来水花高度达3米，矮的高度有1.5米。 记者了解到，喷泉式曝气机，又叫浮水喷泉曝气机，是一种曝气增氧设备，具有水体净化、喷泉景观二合一功能。“安装曝气机喷泉能起到制氧及净化水质的作用，能更好保护湖中的鱼类，还能提升景观品质，为市民游客提供更加‘亮丽’的环境。”该负责人说。 很多孩子甚至家长都喜欢走到湖边玩水，该行为存在一定的安全隐患。为确保市民游客安全，布达拉宫广场管理处在湖周边安装石栏杆，并安装提示牌，防止市民游客在湖岸边玩耍、戏水。 目前，喷泉每日开放时间为14时至16时、19时至23时，开放时间会随着游客的增减进行调整。 在此，提醒广大市民，在观看喷泉的过程中，家长要做好孩子的安全教育和监管工作，切勿轻视小小喷…