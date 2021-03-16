鑫苑集团成功摘得郑政出[2021]12号土地_房产动态_房产_中金在线

2021年3月15日，鑫苑集团拿下郑州三环内核心地块——郑政出(2021)12号(网)，此地块的顺利拍得，是鑫苑集团实力所至，亦为鑫苑深耕中原续写了浓墨一笔。 远见 城市之理想 该地块位处郑州市管城区，占地面积40755.22平方米(折合61.133亩)，容积率＞1.1且<4.9，规划建设用地性质为城镇住宅兼零售商业、餐饮、旅馆、商务金融、其他商服(地下交通服务场站用地)。 此次地块的摘牌，不仅是鑫苑洞悉城市发展脉络，紧跟郑州城市拓展版图格局演变，对区域前景作出的正面预判，更是鑫苑集团深耕中原的重要一步。该地块位于管城区南三环里，是郑州市核心生活居住区，教育、医疗、商业设施配套完善，紧邻地铁2号线花寨站，交通便利。得天独厚的区位条件，是管城主城发展轴的核心。 时代向前推动中原城市崛起，而唯有率先洞察区域发展大势，并深入挖掘这块土地价值的，才有资格成为领御时代的先行者。鑫苑集团以赤诚初心、踏实践行、卓越口碑、严苛标准、高配臻品，始终走在区域前列，引领时代人居。鑫苑国际新城5期的成功斩获，不仅填补了管城高端人居的空白，对于鑫苑集团来说，更具划时代意义。 共鸣 匠心质献 随着人们对美好生活的…