出售10个个护品牌后 资生堂又将关停青春护肤品牌WASO资生堂护肤_新浪时尚_新浪网

文章来源：界面新闻 原标题：出售10个个护品牌后，资生堂又将关停青春护肤品牌WASO 作者： 张馨予ZXY 资生堂即将关停旗下专为年轻人设计的WASO青春日和护肤系列。 根据资生堂日本官网，WASO已于2020年12月底在店铺停止销售，并将于2021年12月底在官网停止销售，并且所有产品将停产，部分商品将根据库存情况一一结束销售。 界面时尚在资生堂中国官网看到，目前WASO仅有保湿乳霜、清透焕肤水、清洁面膜、睡眠面膜、妆前乳共5款产品仍在销售，其他产品暂时缺货。资生堂天猫官方旗舰店则仅有卸妆啫喱和妆前乳共2款产品还在销售。 WASO由资生堂于2017年7月正式推出，品牌率先进入了欧美及亚洲其他市场，2018年6月正式进入中国市场。按照资生堂当时的品牌规划，WASO被定位为入门级护肤品牌，目标消费群体是20-30岁左右的年轻人，定价在220-300元之间。 WASO是一个拥有明显日本印记的护肤系列，源于日本“和食WASHOKU”主义，“WA”和“SO”分别意为“和谐”和“匠心”。无论是产品原料和产品包装，WASO都试图凸显出其主打天然成分与自然护肤的理念。 据官方介绍，WASO系列的核心…